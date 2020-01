Det var 15. februar i fjor at 28 år gamle Said Bassam Chataya ble stukket ned og drept ved en Circle K-stasjon ved Danmarks plass i Bergen.

Ifølge tiltalen døde Chataya av forblødning, og gjerningsmannen var nær familie – mer konkret hans fetter.

Fredag – nesten ett år etter – startet den seks dager lange rettssaken i Bergen tingrett. Da la politiet frem krimtekniske bevis – deriblant en kniv de mener er drapsvåpenet.

– Man ser at fornærmede tar tak i skulderen

Mandag fortsatte politiet sin forklaring, der de viste flere videoer som blant annet viste drapshandlingen der Said Bassam Chataya (28) ble knivstukket og drept av sin egen fetter.

Retten har tidligere vist videoer fra sosiale medier, der en del av de involverte festet i en leilighet et lite stykke unna Circle K-stasjonen. På et tidspunkt, vises fornærmede og to av hans bekjente gående i området rundt Circle K-stasjonen.

Kl. 21.19: Said og to av hans bekjente filmes av et overvåkningskamera nær en Kiwi-butikk. De går inn, betaler, og går ut igjen.

Kl. 21:23: Etter en kort tur innom kiwi-butikken, viser overvåkningskameraet at Said og flere av hans bekjente møtes ved Circle K-stasjonen.

De neste videobildene viser noen i gjengen barke sammen, og flere flykter fra stedet. Said og hans tiltalte fetter blir igjen.

– Man ser at fornærmede går mot tiltalte, og tar tak i skulderen hans. Deretter ser det ut som tiltalte stikker ham ned. På videoen kan vi se en gjenstand, som jeg mener stemmer overens med at han (tiltalte) hadde en kniv, sier politibetjent Frode Malt.

Dette er kniven påtalemyndighetene mener er drapsvåpenet. Foto: Vest politidistrikt

Viste frem drapsvåpenet

Fredag la politiet frem flere krimtekniske bevis, blant annet fem kniver, et knokejern og en hammer.

Krimtekniker Nina Arnesen sa at de mener en av knivene er drapsvåpenet, og at det også var blodtilsøl på hammeren.

– Er det slik at denne hammeren ligger ved avdødes høyre hånd? Spør tiltaltes forsvarer Jørgen Riple.

– Ut ifra bildene er det vanskelig å si noe sikkert. Jeg tør ikke å fastslå det, sier Malt.

Tiltaltes forsvarer Jørgen Riple sier hans klient erkjenner straffskyld og vil forklare seg så godt han kan. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

Erkjente straffskyld

I rettssaken startet tiltalte med å erkjenne straffskyld for drapet, men ikke tiltalepunktene om vold mot sin tidligere samboer.

Den 22 år gamle mannen mener imidlertid at han ikke har ment å drepe fetteren.

– Han har svært begrenset hukommelse fra den aktuelle kvelden, men etter å ha sett drapet på video over hundre ganger, mener han det eneste riktige er å erkjenne straffskyld også for drap, sier hans forsvarer Jørgen Riple til TV 2.

Ifølge forsvareren var hans klient svært ruset på drapstidspunktet. Han er likevel fullt innstilt på å forklare seg så godt han kan.

På rettens andre dag er det tiltalte sin tur til å forklare seg. De kommende dagene skal også de andre som var tilstede den kvelden fortelle retten sin versjon av hva som skjedde.