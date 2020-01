Både DNB og Nordea beskriver fenomenet i sine morgenrapporter.

Markedene frykter at viruset vil påvirke økonomien negativt, og overskriftene om økningen i antall smittede og døde av det kinesiske viruset er nok til at investorer selger unna risikofylte verdipapirer. Med det har også oljeprisen (brent) falt til rundt 59,4 dollar mandag morgen.

– Risikoaversjon i markedet er dårlig nytt for den norske kronen, som sto i 10 kroner mot én euro i morges, skriver sjefanalytiker Joachim Bernhardsen i Nordeas morgenrapport.

Den norske kronen er en veldig liten valuta, og den blir regnet som svært usikker. Når det er uro og frykt i markedene, ønsker ofte ikke investorer å kjøpe norske kroner og da blir valutaen mindre verdt.

I 2019 var den norske kronen rekordsvak, og Norges Bank har spådd at den vil fortsette å være svak de neste årene på grunn av internasjonal usikkerhet.

Virusfrykt har rammet de asiatiske børsene. Mandag har Nikkei 225 i Japan falt med over 2 prosent. Japanske yen, som ses på som en sikker valuta, har styrket seg. De kinesiske markedene er stengt i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår.

Oslo børs falt med over 1,5 prosent etter åpning mandag.

– Oljeprisen, som på mange måter er en temperaturmåler på aktiviteten i verdensøkonomien, er kraftig ned fra forrige ukes nivåer. Brentoljen handles nå under 60 dollar, for første gang siden oktober i fjor. Det er naturlig å anta at Oslo Børs vil preges av dette i dag, i alle fall i åpningsminuttene, skrev Nordnets analytiker og aksjeekspert Roger Berntsen i sin morgenrapport.

(©NTB / TV 2)