Arsenal og Everton er interesserte i å hente Real Madrids James Rodriguez på lån. Colombianeren har slitt med spilletid etter han returnerte fra det to sesonger lange lånet hos Bayern Munchen. Spanske AS skriver at Rodriguez er verdt 34 millioner pund. Mikel Arteta og Carlo Ancelotti skal begge være interesserte i å hente midtbanespilleren.

Tottenham nærmer seg en avtale for den 22 år gamle kantspilleren Steven Bergwijn, det melder Mirror. Bergwijn var ikke en del av PSV-troppen som møtte Twente søndag kveld. Klubbene skal være enige om en overgang for 30 millioner pund.

Manchester United og Sporting Lisboa ser ikke ut til å bli enige om prisen for Bruno Fernandes. United skal nå være villige til å betale litt over 46 millioner pund for midtbanespilleren. Men det er rundt 15 millioner mindre enn hva den portugisiske klubben krever for Fernandes. Det melder The Times.

Genk avslo budet fra Sheffield United på Sander Berge. West Ham skal også være interessert i å hente 21-åringen fra Genk. Det skriver Daily Mail. Den norske landslagspilleren har siden 2017 spilt 113 kamper for Genk, og spilte en sentral rolle da laget vant ligaen i Belgia sist sesong.

Franske Foot Mercato skriver at Barcelona har lagt inn bud på Monacos Wissam Ben Yedder. Den franske angrepsspilleren kan fylle plassen til en skadet Luis Suarez. Barcelonas bud skal være på 67 millioner pund.

Tottenham sikter seg inn på den polske angriperen Krzysztof Piatek. Men det er de ikke alene om. Chelsea har også kastet seg inn i kampen om Milan-angriperen. Harry Kane er skadet, og Piatek kan være mannen som Tottenham trenger. Det melder Daily Mail.