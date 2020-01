Når drømmer kan bli virkelig

Det første på programmet blir OL-kvalifisering i Trondheim Spektrum mot Brasil, Chile og Sør-Korea. Det skal være overkommelig motstand, og trolig slipper trønderpublikum å bue for å hjelpe Norge til OL.

De to beste lagene kan bestille flybilletter til Tokyo etter kvalifiseringsturneringen. Norge skal være ett av dem.

Sist Norge hadde et herrelandslag med i de olympiske leker var det Inge Hansen, Harald Tyrdal, Pål Bye, Jon Reinertsen og Roger Hverven som dro lasset. De endte på niendeplass under lekene i München i 1972.

Skulle både herrene og kvinnene komme seg helskinnet gjennom kvalifiseringen, så blir det første gang Norge har to håndballandslag med i OL.

Og fremtiden ser lys ut for Norges håndballherrer. Christian Berge mønstret en av de yngste troppene i EM, og det jobbes godt i landslagsmiljøene under A-landslaget.

De som banker hardest på døren, og kan bli de neste som kan få strek under navnene sine i Berges planer er målvakt Robin Paulsen Haug og Elverums storskytter Simen Holand Pettersen. De er neppe i frågan til OL, men jeg blir ikke overrasket om Paulsen Haug er i troppen til VM i Egypt om snaut et år.

21 år gamle Haug har allerede gjort seg bemerket som en av de beste målvaktene i både svensk og dansk toppserie. Mens Holand Pettersen har latt flere toppmålvakter få kjennskap til skuddarmen hans i Champions League med Elverum.

På lengre sikt er Kolstads Simen Lyse og ØIF Arendal-målvakten André Christensen unggutter som allerede har gjort seg bemerket i Rema 1000-ligaen og kan bli landslagsaktuelle med tiden.

Skal vi se enda lenger inn i spåkulen, så er det tre veldig spennende venstrehendte spillere på 2002-landslaget. Men det er enda for tidlig å si om Benjamin Berg, Aksel Hald og Ebbe Stankiewicz klarer å ta steget opp på nivået som kreves for å spille på et av verdens beste landslag.

Trenerne for det yngste landslaget, Kristoffer Froestad og Jørgen Laug, begynner nå også å få oversikten over 2004- og 2005-kullene, og det ryktes at det rykker godt i smilemusklene deres når de ser på spillermateriellet de har til rådighet.

Men det viktigste er at de sentrale spillerne i Berges tropp fortsatt ikke har nådd toppen av karrierene sine. De har alle flere år igjen før det begynner å gå nedover.

Sander Sagosen er for eksempel 24 år, og går nå inn i det som skal være hans beste år på håndballbanen.

Landslagets suksess gir synergieffekter som igjen bidrar til å styrke landslaget på sikt. For nå har storklubbene i Europa fått øynene opp for norske spillere og prøver å hente dem tidlig. Ingen vil risikere å gå glipp av «den nye Sagosen».

Det var fire spillere med klubbtilhørighet i Norge i EM-troppen, men William Aar (Århus), Sander Andreassen Øverjordet (Mors-Thy) og Tom Kåre Nikolaisen (Bergischer) er alle plukket opp av utenlandske klubber. Alexander Blonz har ikke vondt av å bli en sesong eller to til i Elverum før han tar steget ut.

Men det at flere spillere får sjansen i utlandet, gjør at yngre spillere blir sluppet til på toppnivå her hjemme. Noe som gir dem erfaring fra tøffe kamper tidlig. En spiral som bare er positiv for Berge.

Det ble nylig jublet over rekordtall på antall gutter som spiller håndball. Men man har fortsatt ikke fått den virkelig store effekten av landslagets gjennombrudd.

Etter år som «jenteidrett» så var det først i 2016 herrene for alvor tok steget inn i de tusen hjem. Det er først når årgangene født i 2008 og senere at man vil få full uttelling for at guttene strømmer til håndballen.

Norges Håndballforbund bruker 19 millioner kroner i året på landslagene på herresiden.

Av disse midlene går 4,9 millioner kroner til aktivitet for de ulike landslagene, hvor 2,5 millioner er for aktiviteter for Berges menn, de resterende 2,4 millionene går til aktiviteter for rekrutt- og yngre landslag.

Jeg har fått tall fra dansk TV 2, og til sammenligning bruker Danmark 2,8 millioner kroner på aktivitet for A-landslaget sitt og 3,1 millioner kroner på rekrutt- og yngre landslag.

Berge har altså nesten like mye å rutte med som Nikolaj Jacobsen. Sånn har det ikke alltid vært.

Men penger er ingen garanti for suksess. Det er den menneskelige valutaen som alltid er den viktigste. Og der har landslagssjefen en unik gruppe å jobbe med.

Når en oppsummerer Norges innsats i EM, så må en også ta med i regnestykket at sentrale spillere som Kent Robin Tønnesen og Bjarte Myrhol ikke var med, mens Magnus Abelvik Rød skadet seg under mesterskapet og forsvant ut av troppen. Med disse tre på plass, så skulle det blitt vanskelig å slå Norge.

Da er det kanskje ikke så rart at optimismen rår. Og man blir sikrere og sikrere på at det nærmer seg et norsk gull.

Kanskje skal jeg få oppleve at drømmen min blir virkelig. Kanskje får jeg se Bjarte Myrhol løfte pokalen over hodet som bevis på at Norge er best - også i håndball for herrer.