Artistene hyllet Kobe Bryant

Prisutdelingen ble avholdt i 41-åringens tidligere hjemmearena, Staples Center, noe årets vert Alicia Keys minnet de tilstedeværende på i sin åpningstale.

– Her er vi samlet på musikkens største kveld for å hedre artistene som gjør det best, men for å være ærlig med dere kjenner vi på en enorm tristhet akkurat nå, sa Keys, før hun la til:

– Los Angeles, Amerika, hele verden har mistet en helt. Vi står her med knuste hjerter i huset Kobe Bryant bygde.

– Vi hadde ikke sett for oss i det hele tatt at vi skulle starte showet slik. Vi elsker deg, Kobe.

Boyz II Men kom så på scenen for å synge en hyllest til Bryant.

Utdelingen startet med ett minutts stillhet til ære for Bryant.

– Som de fleste av dere vet, mistet vi Kobe Bryant i en tragisk helikopterulykke i dag. Siden vi er i hans hus, vil jeg be dere om en stille stund, sa Interim Recording Adademy-direktør Harvey Mason Jr.

– Denne kvelden er for Kobe

Superstjernen Lizzo var første artist på scenen under nattens utdeling. 31-åringen, som var nominert til hele åtte priser, dedikerte kvelden til Bryant.

– Denne kvelden er for Kobe, sa sangeren for hun framførte låta «Cuz I Love You».

Lizzo var også tydelig preget av situasjonen da hun gikk på scenen for å motta prisen for «Best Pop Solo Performance».

Skuespiller Priyanka Chopra hadde tallet 24 skrevet på fingerneglen. Foto: Valerie Macon

– Det er folk som har det vond nå. Vi må fortsette å støtte dem, sa sangeren, mens hun åpenbart hadde Bryants familie i tankene.

Skuespiller Priyanka Chopra ankom den røde løperen sammen med ektemannen Nick Jonas. Chopras hyllest var ikke så lett å få øye på, men på pekefingeren på høyre hånd hadde skuespilleren skrevet «24» på neglen. 24 var det siste talle Kobe Bryant hadde på drakten sin i LA Lakers.

Dedikerte priser til Bryant

Billy Ray Cyrus stakk sammen med Lil Nas X av med to av de tidlige prisene for superhiten «Old Town Road».

Cyrus skriver på Twitter at han ønsker å dedikere både prisen for «Beste Musikkvideo» og for «Beste Popduo/Gruppe» til Bryant.

– Jeg sender tanker og bønner til hans familie og venner i denne vanskelige tiden, avslutter Cyrus.

Også Taylor Swift tar til sosiale medier for å hylle den avdøde basketballegenden.

– Hjertet mitt er knust etter å ha hørt nyhetene om denne utenkelige tragedien. Jeg kan ikke fatte hva familien går gjennom. Kobe betydde så mye for meg og oss alle. Jeg sender bønner, kjærlighet og endeløse kondolanser til Vanessa og familien, og til alle som mistet noen i ulykken, skriver Swift.