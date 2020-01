«Han var NBAs ansikt for verden»

Lørdag kveld gikk LeBron James forbi Kobe Bryant på den historiske toppscorerlisten i NBA. På skoene sto det #Mamba4Life. Den ubestridte kongen av NBA de siste 10 årene hyllet et av sine idoler.

Og LeBron James er langt ifra alene om å ha Kobe Bryant som et av sine store idoler.



Få spillere har betydd mer for NBA, spillere og fans enn Kobe Bryant. Merittene taler selvfølgelig for seg selv. 5 NBA titler med Los Angeles Lakers. Bryant er blitt kåret til NBAs beste spiller, finalenes beste spiller, 18 ganger All Star, toppscorer, to olympiske gull og nå altså den fjerde mestscorende i NBAs historie. Det er ikke mange som kommer i nærheten av de merittene.

Likevel kan man faktisk si at Kobe Bryant er noe så uvanlig som større enn sine meritter. Han er også en av tidenes mest populære spillere. Og der andre spillere har fans som «digger» dem, har Kobe noe mye mer. Det er en fanatisk lojalitet. Det er en ærbødighet og nesten irrasjonell tilbedelse. Det er ikke det eneste som skiller Kobe Bryants fans fra andre superstjernes. For Kobe Bryant er liksom superstjernenes stjerne. Blant dagens NBA-stjerner er det Kobe Bryant de fleste etterlignet i oppkjørselen da de var små. Og ikke bare rundt om i amerikanske byer, men også i resten av verden.

Hvorfor er Kobe Brynt så populær? Det er det mange grunner til selvsagt. Han spilte for den mest populære og kjente klubben, Los Angeles Lakers. Laget Hollywoods elite kommer for å se og for å bli sett med. Han var den som tok over stafettpinnen fra Michael Jordan, hans eget idol, som NBAs ansikt for verden. Han var en av de beste spillerne i ligaen i over ti år. Han hadde en eksplosiv spillestil, og vant blant annet dunkekonkurransen. Ingen scorte som Kobe Bryant, han scorte hele 81 poeng i en kamp mot Toronto Raptors i 2006. Han gjorde alt for å vinne og elsket å være den som tok de avgjørende skuddene. Også var han rett og slett ubeskrivelig kul.

Av de andre store stjernene i NBA så er det heller ingen som er så polariserende som Kobe Bryant. Som nevnt over så er hans tilhengere som nærmest som fanatiske tilbedere når det gjelder sitt idol. Men det er også veldig mange som aldri likte Kobe Bryant. Personlig faller jeg fort inn i den siste kategorien. Og hovedsakelig er det selvfølgelig et tegn på den ultimate respekt. Kobe Bryant var han som alltid slo laget ditt. Han du absolutt ikke ville at skulle ha ballen mot slutten av viktige kamper. Han du absolutt ikke ville at skulle score de avgjørende poengene. Fordi da fikk du høre det. Først av han. Og så av alle fanatikerne. Og det skjedde jo så ofte. Jeg er også helt sikker på at Kobe Bryant elsket at så mange av oss ikke likte han. Og at han visste det var fordi han var fryktet.