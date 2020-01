Paris Saint-Germain har stø kurs mot et nytt fransk seriemesterskap i fotball. Søndag ble Lille slått 2-0. Neymar scoret begge målene.

Etter å ha satt inn scoring nummer to på straffespark i annen omgang, løp brasilianeren rett bort til TV-kameraene og viste tallet 24 med fingrene. Det var etter alle solemerker en henvisning til Kobe Bryants ikoniske draktnummer.

Den amerikanske basketgiganten døde i en helikopterstyrt i California søndag.

– Jeg fikk beskjeden i pausen. Dette er en uendelig trist dag for alle i idrettens verden. Ikke bare for basketfans. Feiringen min var til ham. Jeg håper hviler i fred, sa Neymar til Canal Plus etter kampen.

2-0-seieren over Lille betyr at PSG nå har ti poengs luke til tabelltoer Marseille på toppen av tabellen i fransk Ligue 1.

Marseille måtte nøye seg med 0-0 mot Angers lørdag. Det ga Neymar og resten av Paris Saint-Germains stjernegalleri sjansen til å øke forspranget søndag. Den muligheten ble utnyttet til fulle.

En snau halvtime var spilt da Neymar fikk ballen servert like utenfor 16-metersstreken av lagkamerat Marco Verratti. Brasilianeren svarte med å svinge den opp i krysset bak Lille-keeper Mike Maignan.

Den nesestyveren klarte aldri Lille å reise seg etter.

I stedet gjorde Neymar sitt andre mål for dagen sju minutter ut i annen omgang.

