Titteljagende Inter og Lazio måtte begge nøye seg med ett poeng etter 1-1 mot henholdsvis Cagliari og Roma i den italienske toppserien i fotball søndag. Det ga serieleder Juventus sjansen til å øke forspranget til forfølgerne.

Det skulle imidlertid vise seg lettere sagt enn gjort for Cristiano Ronaldo og hans lagkamerater. Bortekampen mot Napoli ble nemlig av den frustrerende sorten.

18 minutter var spilt av annen omgang da Napoli tok ledelsen. Juventus-keeper Wojciech Szczęsny måtte gi retur på et godt langskudd, og foran mål var landsmannen Piotr Zielinski våken. Han fikk en enkel jobb med å sette inn 1-0 for hjemmelaget.

Den smellen klarte aldri Juventus å reise seg etter. I stedet skulle det bli verre for gjestene fra Torino.

Fire minutter før full tid doblet Lorenzo Insigne ledelsen for Napoli. Da hjalp det fint lite at nevnte Ronaldo satte inn sitt 16. ligamål for sesongen på overtid. Reduseringen ble kun et lite plaster på såret.

Juventus måtte returnere fra Napoli uten poeng i bagasjen og har dermed kun tre poengs luke til Inter på toppen av Serie A-tabellen. Lazio følger to poeng deretter, men har samtidig en kamp til gode.

