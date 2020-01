Det melder flere amerikanske medier, inkludert den svært anerkjente basketball-journalisten Adrian Wojnarowski, som jobber i ESPN.

ABC News, CNN og The New York Times sitter på de samme opplysningene, og sier de har informasjonen fra flere kilder.

Representanter for Bryant sier til TMZ at de to var på vei til basketballtrening.

Ifølge Wojnarowski var de på vei til en basketballkamp.

Bryant hadde fire døtre sammen med kona Vanessa Laine Bryant.

Paret fikk sin fjerde datter sammen så sent som juni i sommer.

Det skal ha vært totalt fem personer om bord i helikopteret. Identiteten til de andre i helikopteret er foreløpig ikke kjent.

Bryant og datteren Gianna har flere ganger blitt sett sammen i offentligheten, blant annet på basketballkamper der det har sett ut som Bryant har analysert spillet sammen med sin datter.

HELE FAMILIEN: Kobe Bryant fikk fire døtre sammen med kona Vanessa. Her er Bryant sammen med hele familien fra da han ble hyllet av LA Lakers før en NBA-kamp i desember 2018. Foto: Chris Carlson

Tåke i området

Los Angeles-politiet bekreftet søndag kveld at Kobe Bryant var blant de døde i ulykken som kostet fem mennesker livet.

Ulykken skal ha skjedd like før klokken 10 lokal tid, som tilsvarer klokken 19 norsk tid, skriver Los Angeles Times.

Det skal ha vært tåke i området da helikopteret styrtet og begynte å brenne.

Flere store idrettstjerner reagerte med sjokk på nyheten.

^ Kobe Bryant vil bli husket som en av de aller største legendene i NBA-historien.

– Det kan ikke være sant. Det kan bare ikke være det. Virkelig, virkelig grusomt, skriver Justin James Watt på Twitter.

Watt, fotballspiller for Houston Texans, er en av mange som sørger over Bryants bortgang.

Også den tidligere basketlegenden Dennis Rodman uttrykker sin sorg på Twitter.

– Knust over å høre nyheten om at min venn Kobe Bryant er død. Jeg ber for hans kone Vanessa og hans barn og Lakers-familien, skriver Rodman.

– Han var en gigant

Tidligere baskeball-profil Marco Elsafadi ble også svært berørt av å høre om at det han beskriver som en av de aller største NBA-stjernene gjennom tidene har gått bort.

– Han var jo en gigant i NBA. Og han var en av mine aller største forbilder, sier Elsafadi, som forteller at han en gang var med sitt tidligere lag Ulrikken Eagles i Los Angeles for å se LA Lakers og Bryant i aksjon.

Elsafadi vil trekke frem Bryant som en av USAs aller største idrettshelter også utenfor basketball, og sier det er en trist dag for basketball.

– For basketball blir dette en stor sorg. Det skjer så brutalt. Det får deg til å tenke, man må være takknemlig for det man har, sier Elsafadi.