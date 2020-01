Søndag kveld ble det kjent at basketballegenden Kobe Bryant (41) er død i en helikopterstyrt.

Ifølge nettstedet TMZ skal Bryant og ha reist sammen med tre andre personer i sitt eget private helikopter, da det styrtet i Calabasas i California.

Alle passasjerer, inkludert piloten, skal være omkommet.

Sjokkert

Tidligere baskeball-profil Marco Elsafadi blir sjokkert når han hører nyheten om at det han beskriver som en av de aller største NBA-stjernene gjennom tidene har gått bort.

– Han var jo en gigant i NBA. Og han var en av mine aller største forbilder, sier Elsafadi, som forteller at han en gang var med sitt tidligere lag Ulrikken Eagles i Los Angeles for å se LA Lakers og Bryant i aksjon.

– Det var enormt å se han og Shaquille O'Neal da de herjet. Jeg vet ikke hvordan man måler Kobe, men han var jo arvtageren til Michael Jordan, og tok over stjernestatusen, sier Elsafadi.

– En stor sorg

Han trekker også frem at Bryant profilerte seg på å gjøre veldedig arbeid, blant annet ved å reise til skoler for å hjelpe vanskeligstilte barn.

Elsafadi vil trekke frem Bryant som en av USAs aller største idrettshelter også utenfor basketball, og sier det er en trist dag for basketball.

– For basketball blir dette en stor sorg. Det skjer så brutalt. Det får deg til å tenke, man må være takknemlig for det man har, sier Elsafadi.

– Den hardeste vinnerskallen

Tidligere NBA-kommentator Stig Omland sier han reagerte med vantro da han hørte nyheten.

– Jeg håpet det ikke var sant. Det blir jo bare et sjokk, sier han.

Han beskriver Bryant som sitt største idol da han vokste opp, og sier til TV 2 at han tror NBA-legenden vil gå ned i historien som en av de største gjennom tidende.

– Ingen har trent mer eller villet vinne mer enn Kobe Bryant. Han ville vinne, og det vil stå igjen. Kanskje den hardeste vinnerskallen i NBA noensinne, sier Omland.

Omland viser til at Bryant er nummer to på listen over høyeste antall poeng skåret i én kamp noensinne, med 81. Også han mener at Bryant tok over stafettpinnen etter legenden Michael Jordan og bidro sterkt til NBAs internasjonale suksess.

– Han er nok også en av de spillerne eks-spillere har satt størst pris på. Dette vil gå dypt inn på hele NBA-familien, sier han.