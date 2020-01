Real Sociedad-Real Mallorca 3-0

Real Sociedad slo tilbake etter en tung periode og knuste Real Mallorca 3-0 på hjemmebane.

Martin Ødegaard var sentral ved den tredje scoringen. Real Sociedads nummer 21 banket til fra 16-meter ti minutter før slutt.

Keeper parerte, men på returen sto Portu og hadde en enkel jobb med å sette inn 3-0.

– Ødegaard var ikke like involvert som vi er vant til å se ham denne sesongen, men var likevel sentral ved det tredje målet. En solid seier for Real Sociedad, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Andreomgangen hans var bra. Han fikk mer rom og tid. Han var involvert i alle målene ved å skape rom for Isak og gjenvinne ballen. Vi kan ikke forvente at Martin Ødegaard skal levere to-tre mål og målgivende hver eneste uke.



Seieren sender Real Sociedad opp på 6. plass på tabellen, kun to poeng bak Mesterliga-plass.

Isak imponerte med spisskonkurrent på tribunen

2020 hadde ikke begynt på optimalt vis for Real Sociedad. Før søndagens oppgjør hadde baskerne tapt to av to kamper i ligaen, samtidig som stjernespiss Willian José ikke vil spille så lenge fremtiden er uavklart.

Brasilianeren ønsker seg til Tottenham og satt på tribunen under søndagens kamp mot Mallorca.

Men i andre omgang mot Mallorca løsnet alt for La Real og spesielt deres unge spissjuvel Alexander Isak.

Svensken satte inn ledermålet nesten umiddelbart etter pausen og var svært toneangivende i alt de hvite og blå foretok seg fremover.

– Jeg tror ikke noen i San Sebastian mister nattesøvnen hvis Willian José reiser til Tottenham, for de har allerede en klassespiss i rekkene. Isak har vært fantastisk, sa Mathisen.

– Det må være utrolig godt for gutten. Han har mye press på seg nå på grunn av situasjonen rundt spisskonkurrent Willian José.

Svak Ødegaard-omgang

Det var en svært lite innholdsrik første omgang fra Anoeta, og Martin Ødegaard var også usedvanlig anonym.

Drammenseren har trøblet en del med skade og sykdom den siste tiden, og var også anonym i 0-3-tapet mot Real Betis forrige helg. 21-åringen viste seg imidlertid frem i midtukens Copa del Rey hvor han kom til flere store sjanser og hadde en målgivende i 2-0-seieren mot divisjonskollega Espanyol.

– Det har vært en skuffende omgang av Real Sociedad. Ødegaard har fått rom innimellom, men han har ikke fått utrettet mye. Han har løpt mye, men må droppe lengre og lengre ned i banen for å få tak i banen, sa Mathisen.

Ødegaard løftet seg

Andre omgang var av et helt annet kaliber fra Real Sociedad. Ødegaard løftet seg også, men var likevel ikke helt på det nivået som man etter hvert er blitt vant til å se ham.

Kvarteret før slutt burde Ødegaard hatt en målgivende, men Real Madrid-eiendommens pasning mot Isak var altfor dårlig og muligheten rant ut i sanden.

– Jeg er faktisk litt overrasket at den ikke pasningen blir slått bedre og når frem til Isak. Hadde det vært normalt Ødegaard-standard på den, ville det nok stått 3-0 til Real Sociedad, mente Mathisen.