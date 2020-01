Gjøran Tefre heter han. 25 år gammel fra Førde. Etter karrierebeste i helgens verdenscuprenn bobler han han av optimisme.

– Teamsprint under VM i Oberstdorf i denne løypa her til neste år blir litt av en manndomsprøve. Og der har jeg tenkt å være med. For her trengs det en blanding av distanse- og sprintferdigheter. Og det tror jeg at jeg har. Det minner egentlig litt om Martin Johnsrud Sundbys førsteetappe på teamsprinten i OL i Sør-Korea, sier Tefre til TV 2.

– Jeg har aldri helt klart å fikse klassisk sprint, men jeg har heldigvis to trenere på Veidekke Vest som aldri gir opp - og de har "plaget" meg med dette i hele høst. Noe bra har de tydeligvis gjort, for 8. plassen i Oberstdorf på søndag på klassisk sprint er det beste rent plasseringsmessig for meg i verdenscupen. Topp 10 i verdenscup sprint er for meg helt rått, det er skøyting som liksom har vært min "greie".

– Det har vært mye diskusjon om løypene for neste års VM. Hva synes du?

– Tøffe løyper, ja, Det er beinhardt og etter prologen måtte jeg faktisk spy bak smøretraileren. Men, det er ei real skiløype, med litt justering så er det helt etter min smak.

Gjøran Tefre har nå friplass i verdenscupen etter gode løp i Skandinavisk cup.

– Det er gull verdt! Et helt utrolig luksusproblem hvor nå selv kan velge litt hvor det er best å gå. Det er fett! Så i år kommer jeg garantert til å gå altfor mange skirenn. Men, samtidig så forplikter det i en slik posisjon: Jeg er ferdig med å reise på verdenscup fordi det er gøy å være med.

– Med friplass på sett og vis din egen landslagssjef?

– Ja, det kan du si og jeg skal innrømme at jeg fikk helt skjelven da jeg skjønte at nå har Førde IL landslag resten av sesongen! Det er for meg helt utrolig å være i denne situasjonen når jeg vet hvor mange gode skiløpere vi har i Norge. Det gjelder å gå fort nok når man får sjansen.

– Et mål for sesongen er jo å kunne vise såpass i verdenscupen, som jeg når har muligheten til, at jeg kan blande meg inn i diskusjonen om en landslagsplass. Og landslaget skal ha for at de tar vare på meg: her kommer jeg med friplass og blir behandlet som en fullverdig landslagsløper.