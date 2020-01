Politimann reddet datteren (3) ut av brennende hus: – Jeg er ham evig takknemlig

«FIKK PANIKK»: Sireh Elise Bojang (28) måtte stå å se på at det brant i huset, mens hun visste at datteren var fanget på rommet sitt. Foto: Privat/Nyhetstips.no

Sireh Elise Bojang (28) våknet natt til søndag av at det var røyk på rommet hennes. Nå takker hun en politibetjent for at datteren Aiyana (3) er i live.