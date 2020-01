Shrewsbury tvang Liverpool til omkamp: – Nesten ikke til å tro

Shrewsbury – Liverpool:

En scoring av 18-åringen Curtis Jones og et uforklarlig selvmål av Donald Love sendte et B-preget Liverpool opp i en tilsynelatende komfortabel 2-0-ledelse mot League One-klubben Shrewsbury i FA-cupen.

Men to scoringer fra innbytter Jason Cummings i andre omgang – først på straffe og så en kontrollert avslutning alene med keeper – sørget for at Shrewsbury slo tilbake og utlignet til 2-2.

På tampen sendte Jürgen Klopp innpå både Mohamed Salah og Roberto Firmino i jakten på vinnermålet, men oppgjøret endte 2-2, og lagene må ut i omkamp på Anfield.

– I pausen sa jeg til spillerne at denne kampen var som skapt for dem. De nektet å gi opp, sa en rørt og stolt Shrewsbury-trener Sam Ricketts til BBC Match of the Day.

Helten: – Jeg kunne scoret hat trick

Tomålsscorer Jason Cummings svarte raskt da han ble spurt om hva som kunne toppe denne dagen.

– Jeg kunne ha scoret hat trick! Men dette var en drøm som gikk i oppfyllelse, mot det beste laget i verden. Nå handler alt om å reise til Anfield. Å reise til Anfield vil bli fantastisk for fansen, spillerne, klubbformannen og alle. Vi kan ikke vente på å reise dit, gliste hjemmelagets store helt, som kom inn som innbytter etter 60 minutter og scoret to mål.

Liverpools manager Jürgen Klopp hyllet motstanderen, men innrømmer at han ikke var helt fornøyd med eget lag.

– Det var vanskelig å vinne denne kampen. Men vi har ikke nok tid til å ramse opp alle tingene vi ikke gjorde rett i dag, sa Klopp, som startet med et reservepreget Liverpool-lag.

– Vi scoret et veldig pent mål, men bortsett fra det så fikk vår keeper Adrian alt for mye å gjøre. Han var briljant. Men de fikk kontre for mye da vi mistet ballen. Da vi ledet 2-0 virket det mer som om vi lå under 1-2. Men all honnør til Shrewsbury, de fortjente minst uavgjort. Jeg kan ikke annet gjøre enn å gratulere dem, sa han til BBC.

Etter kampen stormet Shrewsbury banen for å feire resultatet få trodde var mulig å få mot den suverene Premier League-lederen.

– Det er rett og slett ikke til å tro at Shrewsbury slo tilbake i denne kampen, mente BBC-ekspert Martin Keown.

– Men Liverpool har seg selv å takke. De stoppet å spille da de ledet 2-0, for de var så sikre på seier, mente han.