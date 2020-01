Snøen har glimret med sitt fravær i store deler av landet hele vinteren. Nå går det mot rekord i Oslo.

I januar har det nemlig fremdeles ikke snødd i hovedstaden. Og ifølge Ine Ynesdal, vaktahavende meteorolog i StormGeo, kommer heller ikke til å bli kaldere i uka som kommer.

– Det vil fortsatt være mye lavtrykk, og ingen tegn til at mildværet stopper, sier Ynesdal.

Ikke skjedd i nyere tid

Så langt i januar har det ikke ramlet så mye som et snøfnugg i Oslo. Dermed kan det hende at den første måneden i året, som gjerne er preget av snø og kulde, går forbi uten at det har snødd en eneste dag.

Under er de varmeste og de kaldeste stedene i landet søndag.

Tidligere har det aldri blitt registrert en snøfri januar.

– Det har også vært unormalt varmt. Snittemperaturen har ligget syv grader over det som er vanlig, sier Ynesdal.

Snittemperaturen har så langt ligget på 2,9 varmegrader, mens snittet vanligvis ligger på 4,3 kuldegrader.

– Klimaendringene er her

Mer enn 100 andre steder i landet går det mot ny varmerekord i januar. I Tromsø har gjennomsnittstemperaturen til nå vært 0,3 kuldegrader, mens snittet vanligvis ligger på 4,4 kuldegrader. I Trondheim ligger det i januar vanligvis på 3 kuldegrader, men i år har snittet ligget på 3,4 plussgrader.

– Det viser at klimaendringene, de er her. For plantelivet kan dette få store konsekvenser. Blomster begynner å spire, men risikerer å dø dersom det kommer en kuldeperiode. Jordsmonnet endres også – vi opplever sørpeskred istedenfor snøskred, sier statsmeteorolog Kristian Gislefoss til NRK.

Ifølge Ynesdal vil varmen fortsette inn i februar.

– Det eneste som endrer seg på værfronten er at at lavtrykket går lengre sør. Tidligere gikk de mot Island, nå går de mot Nordsjøen, sier hun.

Dermed vil det bli noe kaldere i Nord-Norge, men det vil fremdeles være mildt. Blant annet kan Bodø vente seg temperaturer ned mot -5 grader.