De elektriske sparkesyklene kom for fullt på starten av sommeren i fjor og er fortsatt både elsket og hatet av folk og politikere.

– Det er veldig mye problemer i gatebildet, sier Arild Hermstad (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

– Det er også folk som sliter med å komme seg fram på fortauet, for eksempel blinde som snubler over sparkesyklene. Og så er det farten og det at de er overalt sånn at de er en risiko både for seg selv og andre, påpeker Hermstad.

Alvorlig for ung mann

Over 600 personer har blitt skadet av el-sparkesykler mellom april og oktober 2019. Det viser tall fra Oslo skadelegevakt.

Natt til 1. januar kjørte en mann i 20-årene nedover bakken fra Slottet mot Frederiks gate. Hva som skjedde, er fortsatt uklart. Men vedkommende falt og slo hodet.

– Vi har foreløpig ikke noe totalt bilde av hva som faktisk har skjedd her. Fortsatt er vi interessert i å komme i kontakt med to vitner som politiet møtte på stedet, sier politiadvokat Eric Lindset i Oslo politidistrikt.

Det er nå mer enn tre uker siden ulykken, og mannen ligger fortsatt på sykehus. Tilstanden er alvorlig.

Håper på Hareide

Flere politikere har vært kritiske til sparkesyklene og har ønsket strengere regulering. Det nektet tidligere samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Men nå setter MDG-politikeren krav til den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide fra KrF.

– Gi oss muligheten til å regulere hvordan el-sparkesyklene skal bli en del av et hyggelig og godt tilbud til folk i Oslo, sier Hermstad.

– Rett og slett endre på regelverket som Frp kom med?

– Rett og slett endre på det, og da mener jeg at det vil være en test på om den nye ministeren vil fortsette å kjøre Frp-politikk fra det departementet eller om han skal kjøre en ansvarlig, fremtidsrettet samferdselspolitikk.

Hareide svarer at dette er et område man absolutt bør se på.

– Jeg ønsker en god dialog med de store byene der vi kan diskutere hva som er gode løsninger på det, sier Hareide.