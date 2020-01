Vinteren i år gjør godt for de små fuglene. Det er mildt, og bar bakke gjør at de enkelt kan finne mat. Det har igjen ført til at mange trekkfugler har latt være å fly sørover.

– Det er langt færre fugler. Jeg har ikke noe tall, men jeg tror antallet er minst er halvert, sier Wiggo Rossing i Asker, der han står med notatblokken og ser ut stuevinduet sitt.

Rossing er en av dem som frivillig teller fugler for Norsk Ornitologforening.

Han har hengt opp nek og meiseboller, men få fugler dukker opp i hagen hans. De finner mat ute i naturen denne vinteren.

Mange vil dø

Norsk Ornitologforening gjennomfører en slik landomfattende telling nå, blant annet for å få rede på hvordan klimaendringer endrer artssammensetting for overvintrende fugler i Norge.

– Der er flere rapporter om fugler som egentlig skulle ha flydd sørover. Som svarttrost, rødstrupe og gjerdesmett, sier styremedlem i Norsk Ornitologforening, Mette Wiken Dees.

Mange av disse fuglene er ikke rustet for norsk vinter, så om det nå skulle komme en kuldeperiode, vil disse små skapningene være i livsfare.

– Mange av de kan fryse i hjel. Noen er tilpasset til å kunne være her, men med mange vil det kunne gå riktig galt, sier Dees.

Mild vinter

Årets januar-måned har vært varmere enn normalt flere steder i landet.

– Enkelte stasjoner har gjennomsnittstemperatur på mer enn ti grader over normalen. Så det er definitivt varmere enn normalt for tiden, uttalte klimaforsker ved Meteorologisk institutt, Reidun Gangstø Skaland, til TV 2 i forrige uke.

Klimaforskere spår flere milde vintre i årene fremover, på grunn av den globale oppvarmingen.