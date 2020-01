Solskjær etter oppturen: – Alle ønsket at vi skulle mislykkes

Tranmere – Manchester United 0-6:

Se Manchester Uniteds fem scoringer i første omgang i Sportsnyhetene øverst!

Etter tapene mot Liverpool og Burnley i Premier League, fikk Ole Gunnar Solskjærs Manchester United en opptur i søndagens oppgjør mot Tranmere i fjerde runde i FA-cupen.

Manchester United knuste League One-klubben hele 6-0. Både Harry Maguire og Diogo Dalot scoret sine første mål for klubben, og Phil Jones sitt første siden mars 2014, i den knusende seieren.

– Solskjær: – Alle ønsket at vi skulle mislykkes

– Mye er blitt sagt og skrevet om banen. Vi spilte godt. Vi ønsket ikke å slå mange lange baller, for det var ikke den kampen vi ønsket oss. Vi holdt ballen langs bakken og scoret noen vidunderlige mål. Vi har gode fotballspillere. De gir alt i hver kamp, sa en fornøyd Ole Gunnar Solskjær til BBC etter kampslutt.

Han gledet seg over at seks forskjellige målscorere tegnet seg på scoringslisten for Manchester United.

GLAD: Ole Gunnar Solskjær hadde grunn til å glise etter Tranmere-kampen. Foto: Andrew Boyers

– Briljant. Det er viktig at vi sprer scoringene til flere spillere. Vi har mistet Marcus for en stund. Våre to spisser scoret – det var en opptur for alle, sa Solskjær, som sa dette om kritikken han og laget har fått etter tapene mot Liverpool og Burnley.

– Jeg vet ikke hva folk har sagt og hva som er skrevet. Men du kan se at alle ønsket at vi skulle mislykkes, men det bryr jeg meg ikke om. Jeg er glad, men jeg vil ikke slappe av. To store kamper venter på oss nå, mente han i intervjuet med BBC.

Manchester Uniteds Harry Maguire understreker at laget var innstilt på å gi fansen en positiv opplevelse.

– Det utrolig viktig for oss å vinne denne kampen, og slå tilbake etter den dårlige prestasjonen mot Burnley. Vi ville alle levere en positiv prestasjon for våre fans. Nå er vi videre til neste runde, og det var det vi kom hit for, sa Maguire til BT Sport, og som hadde dette å si om sin første fulltreffer for Manchester United:

– Jeg har ventet en stund på det. Jeg har fått mange sjanser, uten at jeg har klart å sette ballen i mål. Det var kjekt å kunne bidra til at vi kom oss videre til neste runde, mente han.

– Spilte på seg etterlengtet selvtillit

Seks forskjellige spillere scoret for Manchester United i storseieren. Det er ifølge Opta Joe første gang siden oktober 1892 at Manchester United noterte seg for seks ulike målscorere i en enkeltkamp.