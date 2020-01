Fem mål på 57 minutter og to strake seire er fasiten etter de to første Dortmund-kampene for Erling Braut Haaland. Begge kampene har han startet som innbytter, og begge kampene har han skapt energi hos de gul-svarte.

– Han er ustoppelig. Han vil alltid trene, han vil alltid vinne, og for en trener er han en fantastisk spiller å ha til disposisjon, sier trener Lucien Favre etter Haalands to mål i hjemmedebuten.

Fokus på problemer

Denne høsten har spørsmålene fra media stort sett handlet om Dortmunds problemer, og da særlig i forsvar. Dårlig press, lav konsentrasjon og personlige feil har gått igjen. Så sent som dagen før hjemmekampen mot Köln - etter Haalands hattrick mot Augsburg - skrev lokalavisen Frankfurter Allgemeine Zeitung at «uten hypen rundt Haaland ville mismotet hengt over BVB. For det går egentlig ikke greit. Det å finne en løsning er komplisert.»

Nå er stemningen imidlertid en helt annen, og den overbevisende 5-1-seieren over Köln bragte Dortmund helt opp i ryggen på tetlagene. Nå ligger laget på 4. plass, bare fire poeng bak RB Leipzig.

– Erling Haaland bringer troen på tittelen tilbake til Dortmund, mener Sascha Klaverkamp i Ruhr Nachrichten.

Påvirker stjernespiller

Han hevder spillere og ledere i Borussia Dortmund har snakket mye om dette de siste ukene.

– Etter dobbeltseieren i starten av andre halvdel av sesongen, er det nå tydelig at mesterskapstittelen faktisk er mulig for BVB, mener Klaverkamp.

Flere peker også på at en av Dortmunds aller største stjerner, Marco Reus, har fått et løft med Haalands inntreden. Bild-kommentator Joachim Schuth mener det er en direkte sammenheng.

– Haaland og talentet Giovanni Reyna puster Reus i nakken. Det er kanskje akkurat det han trenger: Press fra benken for å levere topp resultater.

Neste utfordring for Haaland og Borussia Dortmund blir også foran den gule veggen. Lørdag kommer Union Berlin på besøk. Da kan Haaland få sin første kamp fra start i sin nye klubb.