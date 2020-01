Da Jørn Otto Røed og kona Lill Tove Røed spaserte hjem fra en 50-årsdag hos en av naboene tidlig søndag morgen, møtte de et overveldende syn.

– Rekkverkene var borte, og trær lå i veien. Det kan ikke ha gått mer enn en time før vi ankom stedet, og vi kjente at vi var redde, sier Røed til TV 2.

– Dramatisk

Ekteparet varslet Vegvesenet, og ventet til entreprenør ankom. Etterpå gikk de over et fjell i nærheten for å komme seg hjem.

– Det var en spesiell avslutning på en hyggelig kveld. Det så dramatisk ut. Heldigvis har det ikke passert biler eller folk der. Vi føler oss heldige i dag, sier han.

UFREMKOMMELIG: Store jordmasser sperrer veien. Foto: Otto Benjamin Røed

– Veldig berørt

Statens Vegvesen fikk inn melding om det drøyt hundre meter brede raset ved Fv 7128 klokken 06.40 søndag morgen.

– Det er en god del kubikk som er rast ut, sier trafikkoperatør Frank Nilsen i Statens vegvesen til TV 2.

Det er usikkert når veien åpner.

– Den forblir stengt i morgen også. Fagpersonell på stedet skal vurdere hvorvidt det er trygt å jobbe med massen, sier Nilsen.

Elleve husstander isolert

Hvert døgn passerer rundt 100 biler på fylkesveien. Elleve husstander i Sør-Eitran med mellom 15 og 20 personer er isolert.



– Det er også et par settefiskanlegg som blir berørte, sier Nilsen.

Kommunen skriver på sine nettsider at en geolog har vært på rasstedet søndag ettermiddag. Geologen vil komme tilbake mandag, men det er allerede bestemt at veien vil være stengt også mandag.