Etter at turneringsseieren glapp lørdag, hadde Carlsen varslet at han trolig ikke ville være så offensiv i søndagens parti mot Wesley So.

Det ble en ren duell om andreplassen i turneringen, og det ble ingen dramatisk kamp som går inn i historiebøkene. Fra ganske tidlig i partiet så det ut som det ville gå mot remis, men det var ikke før i det 52. trekket at spillerne tok hverandre i hånden og takket for kampen.

Det var det 120. partiet på rad uten tap for Carlsen, som dermed forlenget sin pågående rekord.

Carlsen endte på andreplass i Wijk aan Zee-turneringen, bak Fabiano Caruana som sikret turneringsseieren lørdag.

– Jeg spilte veldig dårlig i starten av turneringen. Det har vært en lengre periode med langsjakk hvor jeg har vært dårlig. Jeg trenger en pause nå, sa Carlsen til TV 2 etter lørdagens remis mot russiske Vladislav Artemjev.

Carlsen innledet turneringen med sju strake remis før det ble tre seire på rappen. Fredag, lørdag og søndag ble det nye remiser.

29-åringen har vunnet storturneringen i Nederland hele sju ganger tidligere og var regjerende mester. Denne gangen måtte han se seg slått av en sterk Caruana.