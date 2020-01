18-åringen ble tidenes yngste til å bli nominert til alle de fire hovedkategoriene samme år da hun som 17-åring ble nominert i kategoriene «Årets nykommer», «Årets album», «Årets plateinnspilling» og «Årets låt».

Natt til mandag ble hun på nytt historisk da hun som den yngste noensinne vant prisen for årets låt for låten «Bad Guy».

– Hvorfor? spurte hun da hun mottok den svært prestisjefulle prisen.

– Herregud, det er så mange andre sanger som fortjener denne. Jeg beklager.

Eilish inviterte også bror og produsent, Finneas, opp på scenen.

– Dette er en veldig, veldig stor greie. Vi lager bare musikk på soverommet sammen. Det er fortsatt sånn vi gjør det. De lar oss gjøre det, sa Finneas.

Forhåndsfavoritter innfridde

Artistene Lizzo, Billie Eilish og Lil Nas X lå godt an til å kapre minst én pris på forhånd. Førstnevnte var nominert til hele åtte priser, mens de andre to var nominert i seks kategorier.

Lizzo åpnet showet med å synge en medley av låtene «Truth Hurts» og «Cuz i Love You» og har allerede sikret seg prisene i kategorien beste «pop solo-fremføring» med låten «Truth Hurts», i tillegg til prisene i kategoriene «Beste tradisjonelle R&B-opptreden» for «Jerome» og «Beste urbane samtidsalbum» for «Cuz I Love You (Deluxe).

Billie Eilish stakk av med prisen i kategorien beste popvokal-album, i tillegg til å bli historisk som yngste artist til å vinne Grammy for årets låt for hiten «Bad Guy». Også Eilish var på scenen og sang låten «When The Party's Over».

Lil Nas X vant sammen med Billy Ray Cyrus i kategorien «Pop duo/group performance», i tillegg til prisen for beste musikkvideo for deres megahit «Old Town Road».

Pristudelingen pågår fortsatt!

Tok med moren på scenen

En av de som virkelig stjal showet natt til mandag var Tyler, the Creator. Rapperen ankom den røde løperen kledd som en pikkolo, før han framførte låten «Earfquake» iført en blond parykk og en spenstig dress.

De nominerte Vinnerne markert i fet skrift. Sjangeren «årets innspilling/record of the year» og «årets låt/song of the year» går begge til enkeltlåter, men der førstnevnte gis til alle som deltok i arbeidet på låten, gis sistnevnte kun til låtskriveren eller låtskriverne. Årets innspilling «Hey, Ma» - Bon Iver

«Bad Guy» – Billie Eilish

«7 Rings» – Ariana Grande

«Hard Place» – H.E.R.

«Talk» – Khalid

«Old Town Road» – Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus

«Truth Hurts» – Lizzo

«Sunflower» – Post Malone & Swae Lee Årets plate I, I – Bon Iver

Norman Fucking Rockwell! – Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish

Thank U, Next – Ariana Grande

I Used to Know Her – H.E.R.

7 – Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) – Lizzo

Father of the Bride – Vampire Weekend Årets låt «Always Remember Us This Way»

«Bad Guy»

«Bring My Flowers Now»

«Hard Place»

«Lover»

«Norman Fucking Rockwell»

«Someone You Loved»

«Truth Hurts» Beste nye artist Black Pumas

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo

Maggie Rogers

Rosalía Tank and the Bangas

Yola

Da han vant prisen for beste rapalbum for albumet «Igor» fortalte 28-åringen at han ikke hadde noen tale, men rapperen tok med seg moren sin på scenen for å hylle henne.

– Til min mor, du gjorde en strålende jobb med å oppdra denne fyren, sa han, med en tydelig stolt mor ved siden av seg.