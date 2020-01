Sander Sagosen og Magnus Jøndal er med blant de beste av de beste i håndball-EM. Det ble klart etter at en jury har plukket ut ni spillere.

Norge tok bronsemedaljen etter 28-20 over Slovenia i bronsekampen lørdag. Stjernelaget ble offentliggjort før finalen mellom Spania og Kroatia.

Jøndal avsluttet EM strålende med sju mål på åtte skudd.

– Det har vært et bra EM for oss. Det var marginer som skilte oss fra å spille finale, sa Jøndal til NTB etter Slovenia-oppgjøret.

Sagosen blir soleklar toppscorer i EM, og han har dratt mye av lasset for Norge. Han blir lagkamerat med Domagoj Duvnjak (Kroatia) til sommeren. Sistnevnte fikk prisen som EMs aller mest komplette og verdifulle spiller.

– Laget ser ganske fornuftig ut. Det er naturlig at Sagosen er med. Jøndal har vært stabil, sier TV 2-ekspert Bent Svele.

Han skjønner ikke at kroatiske Duvnjak ble kåret til mesterskapets mest verdifulle spiller.

– Jeg sliter med å se at noen er mer verdifull enn Sagosen, selv om Duvnjak har gjort en strålende jobb for Kroatia. Over de kampene jeg har sett har Sagosen vært outstanding. Han satte scoringsrekord og har båret det norske laget frem, sier Svele.

Eksperten mener det var greit å velge den spanske målvakten foran Torbjørn Bergerud.

– Pérez de Vargas har vært meget bra. Bergerud har gjort et stabilt godt mesterskap og har vist at han har det formatet som trengs. Han har vært variabel i klubblag, men i denne turneringen har han tatt noen steg mentalt. Det ser vi, sier Svele.

Dette er de utvalgte:

Keeper: Gonzalo Pérez de Vargas (Spania).

Venstre kantspiller: Magnus Jøndal (Norge).

Høyre kantspiller: Blaz Janc (Slovenia).

Linjespiller: Bence Bánhidi (Ungarn).

Høyre bakspiller: Jorge Maqueda (Spania).

Venstre bakspiller: Sander Sagosen (Norge).

Midtre bakspiller: Igor Karacic (Kroatia).

Beste forsvarer: Hendrik Pekeler (Tyskland).

Mest verdifulle spiller: Domagoj Duvnjak (Kroatia).

