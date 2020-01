På pressekonferansen, som ble holdt av det statlige kinesiske informasjonsbyrået søndag, bekreftet Kina at 2057 personer har blitt smittet av coronaviruset globalt.

I tillegg fortsetter dødstallet å stige, og det er oppe i 56 søndag ettermiddag, skriver BBC.

Kina har satt inn 1600 ekstra helsepersonell i Wuhan for å behandle det økende antallet syke.

Den kinesiske helseministeren, Ma Xiaowei, sa også på pressekonferansen at «virusets evne til å spre seg ser ut til å bli sterkere». Han innrømmet også at de ikke har vært klare over risikoen for at viruset kan mutere, skriver The Guardian.

STENGT: En kinesisk kvinne beskytter seg med en ansiktsmaske ute på gaten i Beijing. I bakgrunnen ser man Den forbudte by, som nå er stengt for besøkende på ubestemt tid. Foto: Nicolas Asfouri / AFP

Kan spre seg uten symptomer

På pressekonferansen ble det anslått at inkubasjonstiden er på mellom en og fjorten dager, noe som vil si at det kan ta opptil fjorten dager fra man blir smittet til man viser symptomer. Uten symptomer, kan mennesker tro at de ikke er smittet, og samtidig spre sykdommen.

Helseministeren gjentok også at lungeviruset kan ha stammet fra et vilt dyr. Mistanken går ut på at viruset hadde sin opprinnelse på et sjømatmarked der det også ble solgt ville dyr i Wuhan. Derfor valgte Kina å innføre et midlertidig forbud mot salg av dette søndag.

FOLKETOMT: Gatene i Wuhan er helt tomme søndag etter at myndighetene la ned et forbud mot å bruke kjøretøy. Foto: Stringer / REUTERS

Norge fraråder reise til Hubei

Den norske Utenriksdepartementet oppdaterte lørdag sine reiseråd for Kina, melder Dagbladet.

– Utenriksdepartementet fraråder reiser til Hubei-provinsen som ikke er strengt nødvendige, skriver UD på sine hjemmesider.

De oppfordrer også reisende til å følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser og andre ulemper som følge av restriksjoner.

Ikke global helsekrise

I tillegg til i Kina, er det bekreftet sykdomstilfeller i Australia, Malaysia, Nepal, Vietnam, Singapore, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Frankrike, Canada og USA.

Etter antall smittede begynte å skyte fart i Kina, har kinesiske myndigheter iverksatt en rekke tiltak for å begrense ytterligere smitte.

Verdens helseorganisasjon (WHO) mener at det foreløpig ikke er grunn til å erklære global helsekrise.

Viruset ble først oppdaget i byen Wuhan i begynnelsen av januar. Byen har 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen i den sentrale delen av Kina.