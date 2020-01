Fotballryktene: – Cavani takket nei til enorm United-kontrakt

Tottenham sliter på spissplass for tiden. Harry Kane er ute i flere måneder. London-klubben håper å lokke Willian José fra Real Sociedad, men det begynner å haste. Ifølge Express kan Gareth Bale være en mulig løsning på problemet. Ifølge avisen jobber Tottenham med å finne en løsning som får 30-åringen tilbake i klubben. Så spørs det hvor mye Spurs er villige til å legge på bordet for en dyr og skadeplaget Bale.

Det er lite som tyder på at Ole Gunnar Solskjær mister jobben med det første, men ifølge Daily Mail kan det skje noe til sommeren. Tabloidavisen hevder at Gareth Southgate er favoritt til å overta etter Solskjær. Kanskje får han selskap av en annen fra det engelske landslaget. Upålitelige Metro skriver at Manchester United vil prøve seg på Leicesters dyktige venstreback Ben Chilwell i sommer.

Arsenal-fansens store frykt er at Pierre-Emerick Aubameyang blir lei av Europaliga-eventyr og 6. plasser i Premier League. De kan puste lettet ut foreløpig. Barcelona vil ikke hente spissen i dette vinduet. I stedet vil katalanerne trappe opp jakten på Valencias landslagsspiss Rodrigo Moreno, skriver Sport.

Men det lurer farer rundt hvert gatehjørne. Ifølge Foot Mercato ønsker PSG at Aubameyang skal erstatte Edinson Cavani.

Cavani, som har vært koblet til både Chelsea og Manchester United, skal ha inngått en muntlig avtale med Atletico Madrid. Det skriver Goal. Cavani takket nylig nei til en kontrakt med Manchester United verdt i overkant av 100 millioner kroner i året pluss en enorm signeringsbonus, hevder Daily Mirror.

Tottenham og Aston Villa vil ikke betale det Fulham ønsker for den serbiske spissen Aleksandar Mitrovic. London-klubben krever rundt 470 millioner kroner, hevder Daily Star.

Arsenal nærmer seg Flamengos 26 år gamle forsvarsspiller Pablo Mari, hevder Daily Mail.

Roma vil gjerne ha Chris Smalling permanent, men Manchester United nekter å selge Smalling for under 295 millioner kroner, skriver The Sun. Marcos Rojo er på vei tilbake til hjemlandet. Estudiantes vil ha Rojo på lån. Manchester United har gitt opp å finne klubber som vil kjøpe Rojo, skriver Daily Mirror.