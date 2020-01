Teresa Stadlober fra Østerrike burde gledet seg over sin tredjeplass på 15 kilometer i neste års VM-by Oberstdorf. I stedet tok følelsene overhånd over det som skjedde i fjorårets VM. Da ble to av hennes landslagskolleger tatt på fersken mens de dopet seg.

– Jeg har ikke sett de to (Max Hauke og Dominik Baldauf) siden 26. februar i fjor, kvelden før vi fikk dopingskandalen. Ikke vil jeg se de mer heller. Jeg har ikke fått en unnskyldning fra de to, sier en opprørt Teresa Stadlober til TV 2.

– Tror du at du får en unnskyldning?

– Jeg vil ikke ha noen unnskyldning. Det er ikke mulig å rette opp den skaden de to har gjort. De har ikke bare ødelagt for seg selv, men for så mange andre. Hvilke foreldre er det som vil at barna skal begynne med langrenn? Denne dopingsaken var et nytt tilbakeslag for langrenn i mitt hjemland, som fra før er belastet med dopingsaker.

– Tenk hvor ødeleggende dette er for rekrutteringen, sier en opprørt Teresa Stadlober.

Stadlober, som blir 27 år om en uke, har selv fått kjenne på konsekvensene av denne dopingsaken. Det var lenge usikkert om hun kunne fortsette å satse på toppnivå. Sponsorer snudd ryggen til skiforbundet i Østerrike.

– Først i begynnelsen av juli fikk jeg vite at jeg skulle få økonomisk støtte fra skiforbundet, så dette var langtfra noen ideell start på årets sesong, forklarer hun.

IVRIG: Uten østerriksk media på plass tar mamma Roswitha Stadlober ansvar.

Det sier litt om posisjonen til langrenn i Østerrike at den eneste som rapporterte fra helgens verdenscuprenn i Oberstdorf var mamma Stadlober. Roswitha Stadlober satt i pressesenteret og skrev sitater fra datteren til aviser i Østerrike. Mamma har for øvrig åtte verdenscupseire i slalåm og gledet seg stort over datterens tredjeplass på lørdag:

– En stor dag for oss alle!

– Selv om jeg har et par pallplasseringer på etapper i Tour de Ski, så var dette første gang jeg kom på pallen i et ordentlig verdenscuprenn. En stor inspirasjon for videre satsing. Og et bevis på at det er mulig å komme fra Østerrike, være ren og kjempe i toppen, understreker Teresa Stadlober.

Hun ble lørdag kun slått av Therese Johaug og Ingvild Flugstad Østberg.

Max Hauke og Dominik Baldauf ble utestengt i fire år etter at de under VM i Seefeld 2019 ble tatt for doping.