Det er konklusjonen i to nye separate studier som har analysert Coronaviruset.

Om sykdommen fortsetter å spre seg med samme hurtighet, avhenger av sikkerhetstiltakene som blir gjennomført for å hindre smitte. Forfatterne av studiene mener likevel at man må stoppe minst 60 prosent av smittetilfellene, for å kunne få kontroll på sykdommen.

Søndag morgen har virussykdommen krevd 56 liv i Kina og over 2000 er smittet.

– På nåværende tidspunkt er det usikkert om utbruddet kan begrenses til Kina, sier Neil Ferguson, som er spesialist på smittsomme sykdommer ved Imperial College London, og medforfatter av et av studiene, til Reuters.

I studien peker Ferguson på at så mange som 4000 mennesker allerede var smittet innen den 18. januar. Hver person som har blitt smittet, har deretter gitt viruset til to eller tre andre personer.

Forventer 190.000 nye tilfeller

En annen studie, gjennomført ved det engelske Lancaster University, anslår også at hver person som blir syk, smitter 2,5 andre personer i gjennomsnitt.

– Om epidemien fortsetter med uforminsket styrke i Wuhan, spår vi at den kan komme til å bli vesentlig større innen 4. februar, skriver en av forfatterne i studien, ifølge Reuters.

De estimerer at det i Wuhan, sykdommens episenter hvor utbruddet begynte i desember, kan ha opptil 190.000 tilfeller av smitte innen 4. februar. De forventer også at sykdommen etablerer seg i andre kinesiske byer, og at smitten oftere overføres til andre land.

– Jo mer spredt sykdomsutbruddet blir i Kina, jo større risiko er det for at spredningen blir global, sier Raina MacIntyre, som er sjef for Biosecurity Research Program ved Kirby Institute i Australia.

Hun er bekymret for at det nå også er registrert sykdomstilfeller i Australia, Malaysia, Nepal, Vietnam, Singapore, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Frankrike, Canada og USA.

STENGT: Ved inngangen til Den forbudte by i Beijing henger det en lapp som sier at stedet er stengt for besøkende av sikkerhetsmessige årsaker etter utbruddet av Coronaviruset. Foto: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

Sikkerhetstiltak

Etter antall smittede begynte å skyte fart i Kina, har kinesiske myndigheter iverksatt en rekke tiltak for å begrense ytterligere smitte.

Over et dusin byer er underlagt reiserestriksjoner. Fra søndag vil private biler bli forbudt i de sentrale delene av Wuhan. De eneste kjøretøyene som vil være tillatt på veiene er de som frakter medisiner og utstyr til sykehusene. Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam har også uttalt at alle direkte flyvninger og tog fra Wuhan blir stanset.

Søndag bekrefter myndighetene at også Xi'an, en by med ti millioner innbyggere, stopper rutene for alle langdistansebusser for å hindre spredning. Lignende tiltak er innført i Tianjin og i Beijing.

Flere turistattraksjoner og skoler er stengt. En rekke arrangementer som skulle funnet sted i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen er også avlyst i flere deler av landet.

Samtidig bygger landet to nye nødsykehus for å behandle det økende antallet syke.