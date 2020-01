Siden 2011 har biskop Helga Haugland Byfuglien vært preses i Bispemøtet. I dag holder hun sin avskjedsgudstjeneste i Nidaros Domkirke.

De siste ukene har hun fulgt nøye med på prosessen som gjorde at IS-kvinnen og hennes to barn kunne komme hjem til Norge.

– Jeg mener at det var riktig, og så har vi systemer i Norge som eventuelt straffeforfølger mor og gir henne straffen hun skal ha, sier hun til TV 2.

Hun er svært kritisk til politikerne som mente at Norge bare skulle hente hjem barna.

– Politikerne nærmest kaptes om å si at de primært bare ville tatt hjem barnet. Ute av bildet var i grunnen det sterke båndet det er mellom mor og barn. Skulle de tatt en femåring hjem og latt mor og søster være igjen? Det virker for meg uforståelig.

Byfuglien mener det var riktig av statsminister Erna Solberg å følge sitt moralske kompass.

– Hun sier at det handler om hennes moralske kompass. Det er faktisk noe som heter moralske avgjørelser og da skal man ikke peke på andre, men bare si hva man selv tenker. Det synes jeg hun gjorde veldig stødig, avslutter Byfuglien.

Splittet regjeringen

Tirsdag for snart to uker siden sprakk nyheten om at regjeringen har besluttet å hente hjem en 29-år gammel norsk-pakistansk kvinne som har sluttet seg til IS og kvinnens to barn. Det fikk det til å koke i Frps bakland, noe som til slutt førte til at Frp gikk ut av regjeringen.

Statsminister Erna Solberg har tidligere sagt til TV 2 at hun ikke ville risikere at den syke norske 5-åringen døde.

– Saken er vanskelig fordi den inneholder noen store dilemmaer. Ingen av oss har ønsket å hente tilbake IS-kvinner som bør straffeforfølges for de tingene som har skjedd og er til stede i det landet de nå er. Men vi har hatt et sykt barn og et barn som så langt vi vet har en sykdom som var nødvendig å gi behandling for. Vi har forsøkt å få barnet til behandling. Det har vi ikke lyktes med, på grunn av morens handlinger, men da kommer det moralske dilemmaer vi måtte ta stilling til, sier statsministeren.

– Den moralske riktige måten

Solberg mener saken er svært kompleks og inneholder flere dilemmaer.

– Kan vi se på at dette barnet ikke får hjelp og kanskje blir mye mer alvorlig sykere, og i ytterste tilfelle dø? Og ikke gjøre noe? Regjeringens flertall har sagt at det må vi svare på med en moralske riktige måten og si vi at da må hjelpe et norsk barn, selv om moren har sluttet seg til en organisasjon og deltatt i Syria på noe vi ellers vi vil si er helt forkastelig, fortsetter statsministeren.

Hun kaller hjemhentingen av IS-kvinnen og hennes to barn et humanitært grep.

– Jeg vil mene at det ikke burde gå inn i den vanlige politiske diskusjonen om saker. Det er litt av det som er ryggmarksrefleksen vi må ha i vanskelige saker. Samtidig forstår jeg det er en vanskelig sak for Frp, men det er en sak hvor det er vanskelig å ta et annet valg som vi alle andre måtte stå ansvarlig for i forhold til vårt moralske kompass og vår ryggrad i disse sakene.