Politiet fikk melding om brannen via AMK klokken 00.56. Det var mor i huset som ringte inn, og fortalte at hun hadde kommet seg ut, men at det var et barn i andreetasje som de ikke kom til på grunn av røyken.

– Politiet fikk visuell kontakt med jenta etter fire minutter. De fikk hentet en stige hos noen naboer og knust vinduet inn til jentas rom og reddet henne ut, forteller operasjonsleder Finn Håvard Aas til TV 2.

– Det var dramatisk. Det brant på rommet der jenta var. Polititjenestemannen har trolig reddet et liv, forteller Aas.

Jenta er nå kjørt til sykehus, og var bevisst da hun ble fraktet dit.

To andre i huset, moren og et annet barn, ble sjekket av helsepersonell og har fått i seg noe røyk. Det samme har polititjenestemannen som reddet ut den lille jenta. En hund som bodde i huset døde i brannen.