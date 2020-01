Helseminister i Russland, Oleg Salagai, sier ifølge byrået at den avdøde befant seg i en region som grenser mot Kina.

Totalt skal syv personer være bekreftet smittet i området.

Tidligere lørdag ble det kjent at smitten «akselrerer». Kinas president Xi Jinping lovte at landet skulle vinne kampen mot viruset.

Til nå har 41 personer offisielt blitt bekreftet døde av viruset i Kina. I tillegg er minst 1300 personer smittet.

Smitten er bekreftet i Australia, Malaysia, Nepal, Vietnam, Singapore, Japan, Sør-Korea, Taiwan, Hongkong, Thailand, Frankrike og USA i tillegg til Kina og nå Russland.

Flere byer er underlagt reiserestriksjoner. Fra søndag vil private biler bli forbudt i de sentrale delene av Wuhan. De eneste kjøretøyene som vil være tillatt på veiene er de som frakter medisiner og utstyr til sykehusene.

Henter hjem egne borgere

USA setter opp et charterfly søndag for å evakuere amerikanske borgere som oppholder seg i Wuhan. Det melder Wall Street Journal.

Flyet vil ha om lag 230 personer om bord. Dette dreier seg om diplomater fra det amerikanske konsulatet pluss amerikanske borgere og deres familier.

Flere turistattraksjoner som Den forbudte by i Beijing er stengt. En rekke arrangementer som skulle funnet sted i forbindelse med den kinesiske nyttårsfeiringen er avlyst i flere deler av landet.

Stenger skoler

I Hongkong har regjeringen erklært krisetilstand og stenger alle grunnskoler i to uker. Hongkongs regjeringssjef Carrie Lam sier alle direkte flyvninger og tog fra Wuhan blir stanset.

Nyhetsbyrået Xinhua melder at myndighetene i Wuhan skal bygge enda et provisorisk sykehus for å behandle alle som trenger det. Byen har tidligere annonsert at et sykehus skal settes opp i rekordfart. Allerede 3. februar skal sykehuset være klart til å ta imot pasienter.

Det første dødsfallet blant personell som har jobbet med å behandle virussmittede pasienter i Kina, ble også meldt lørdag. Den 62 år gamle legen Liang Wudong, som jobbet på sykehuset Hubei Xinhua, er død, melder The Guardian.