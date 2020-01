Operasjonsleder Terje Magnussen i Vest politidistrikt sier at det var en ambulanse som kom over bilen, som hadde kjørt av veien på E39 ved Håheimsvatnet, ikke langt unna Skei i Sunnfjord kommune i Sogn og Fjordane.

– Bilen har kommet et godt stykke utenfor veien, og det er fare for at den kan gå i vannet, sier Magnussen til NTB.

Den 15 år gamle gutten som kjørte bilen, skal ikke ha blitt skadd i hendelsen.

– Bilen tilhører familien til gutten. Hvorvidt han har stukket av med bilen, vet jeg ikke, sier Magnussen.