Håndballgutta freser: – Det sier sitt om udugeligheten

– Pengene kan ikke gå på bekostning av sikkerheten til spillerne. Da blir de brukt som en vare, og sånn kan det ikke være, mener Berge.

– Helt jævlig. Helt forferdelig

Svele mener kampen bar preg av at det var to lag lag med slitne spillere. Fra det norske laget bekreftes det også at det var tungt å spille kampen.

– Det var helt jævlig. Helt forferdelig, i hvert fall i første omgang. Jeg hadde bestemt meg for å gå ut i hundre, for vi visste at slovenerne var slitne. Så vi skulle møre dem og få ut syre, men dessverre ble jeg tatt av den planen selv. De første sju minuttene var veldig tunge, forteller Johannessen, som haltet av tidlig i kampen, før han kom innpå senere og var med å sikre bronsen.

– Det var tungt. Jeg hadde krampe etter oppvarming, så det var tungt å motivere seg for 60 minutter, men sånn er håndball. Vi må bare spille når vi kan og ha opprop når belastningen er for stor. Vi blir ikke akkurat hørt, men noe må skje, sier Sagosen.

Nå venter evaluering av mesterskapet, forteller landslagssjef Berge. Så forventer han at Norges Håndballforbund vil ta det videre.

– Så gjenstår det å se hva vi får til. Spillerne har hatt «Don' play the players», men det har ikke endret seg så mye siden den gang, sier Berge, som kan glede seg over at Norge ikke trenger å spille kvalifisering til VM etter å ha fått en direktebillett til neste års mesterskap i Egypt med bronse.

Kroatia og Spania møtes i EM-finalen på Tele2 Arena søndag ettermiddag.