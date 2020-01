For et lag! For en glede!

En blir rørt når en så hvor glade de norske spillerne var etter å ha vunnet bronsefinalen.

Semifinaletapet for Kroatia kunne ikke vært bitrere. Skuffelsen var enorm. Likevel løfter de seg og knuser Slovenia.

Det er en stor prestasjon. Men det som varmet mest var å se den store gleden de viste etter kampen.

Det ble kanskje bare bronsemedaljer, men denne gjengen er hele Norges gullgutter.

Norge har vært EMs beste lag. Sander Sagosen har vært EMs beste spiller. Og Norge har også hatt EMs beste målvakt.

Det har vært skrevet mye om Sagosen, så nå er det på sin plass med en hyllest av en av de andre virkelig store heltene.

Allerede da han var 16 år ble det snakket om Torbjørn Bergerud.

Som 18-åring fikk han sin landslagsdebut. Kanskje ikke så oppsiktsvekkende for mange, men for målvakter så er erfaring veldig viktig. Derfor er de ofte også best etter å ha bikket 30 år.

En storvokst målvakt med god teknikk. Med god spillforståelse. De dukker ikke opp hvert år. De dukker faktisk ikke opp hvert tiår heller.

Da er det kanskje ikke så rart at han ble kalt «den nye Steinar Ege».

Ege ble flere ganger kåret til Bundesligas beste målvakt, og ble regnet som en av verdens beste i en årrekke.

Men det ville ikke Bergerud høre på.

– Jeg skal bli Torbjørn Bergerud. Jeg skal ikke bli Steinar Ege, sa han etter OL-kvalifiseringen i 2016.

Topprestasjonene hans har vært nettopp det. De har vært topprestasjoner. Men han har ikke klart å stabilisere seg på det nivået i klubblaget Flensburg-Handewitt.

Men i dette EM har han ikke bare vært fantastisk god. Han har også vært stabil på det nivået.

Hvis ikke han kommer på All Star Team i EM, så er det ikke annet enn en skandale. For Bergerud har vært mesterskapets suverent beste målvakt.

OBS: Søndag kom EMs stjernelag, og der var det ikke funnet plass til Bergerud.

Nå håper jeg bare han tar med seg denne selvtilliten tilbake til Tyskland. For Bergerud er altfor god til å være andrevalg, selv om det er en av verdens beste målvakter han spiller sammen med.

For en målvakt så har selvtillit og tillit veldig mye å si. På landslaget vet Bergerud at han er et soleklart førstevalg. Han vet han kan feile et par ganger og likevel få fortsette å stå. På klubblaget blir det lett for at en ser seg over skulderen når en vet at det sitter en fantastisk kollega på sidelinjen.