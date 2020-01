På Twitter skriver politiet at mannen de søker var i besittelse av en kniv, og muligens skytevåpen.

– Det var en håndfull personer involvert. En person er lettere skadet og kjørt til legevakten, sier oppdragsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt.

Han opplyser at de fikk inn meldinger om et slagsmål mellom to grupper, og rykket ut. Begge grupperingene er kjent fra politiet fra tidligere. Det dreier seg om menn i 20-årene.

Politiet har navnet på mannen som muligens er bevæpnet. Bevæpnede patruljer gjør nå søk i området, men klokken 20 har de ikke truffet på ham.

