Håndballgutta tok historisk EM-medalje med kalasseier

Slovenia - Norge 20-28 (9-12)

Se høydepunkter og intervjuer i Sportsnyhetene øverst!

De norske håndballgutta avsluttet EM med å knuse Slovenia 28-20 i bronsefinalen i Tele2 Arena i Stockholm lørdag kveld.

Det var en jevn åpning, men Norge skaffet seg en tremålsledelse til pause. I andre omgang var det enveiskjøring fra Norge.

Dermed tok Norge sin første medalje i EM.

– Dette ble en kjekkere dag enn om vi ikke hadde vunnet. Vi hadde selvfølgelig tenkt oss å stå igjen i finalen, men dette er det beste mesterskapet vi har spilt. Kroatia-kampen var jevn, men i de åtte siste kampene har vi spilt fantastisk, sa Gøran Johannessen til TV 2 etter kampslutt.

Han var mannen bak stolpeskuddet i siste ekstraomgang mot Kroatia.

– Det var selvfølgelig kjempetungt i går. Jeg følte at jeg sviktet meg selv og laget og hele nasjonen. Men det er ikke så mye å gjør med. I dag var en liten revansje fra min side, mente han.

– Ville byttet bort alt med en medalje med en litt annen farge

Fjerdeplassen fra mesterskapet i Polen for fire år siden var den forrige bestenoteringen. Sander Sagosen var fornøyd med bronsen og måten Norge kapret den tredje beste medaljen på.

– Jeg mener det står fint. I går fikk vi den store drømmen knust. Men i dag kom en ny kamp og vi hadde nye mål. Jeg er stolt over gutta og prestasjonen vi gjorde. Vi tok vår første EM-medalje noensinne, så så ille kan det ikke være, konstaterte Sagosen til TV 2.

– Vi var deppa i går. Så kan vi deppe litt i noen dager etterpå. Det var nesten ett perfekt mesterskap. Vi tapte en ekstraomgang etter 80 minutter. Neste gang er det kanskje vi som vinner en slik kamp. Vi var med helt til døra lukkes. Det var små marginer. At vi hever oss i dag viser hvilken moral og klasse vi har i laget, fortsatte han.

Sagosen ble historisk som den mestscorende spilleren i et EM noensinne med 65 scoringer totalt. Den gamle hadde Kiril Lazarov fra nåværende Nord-Makedonia med 61 mål i 2012-EM.

– Ja, jeg har hørt det var noen historiske greier, men den gir jeg like mye til gutta og laget. For meg var det et mesterskap jeg kom perfekt forberedt til. Men jeg ville byttet bort alt om jeg stod igjen med en medalje. Jeg kunne scoret null mål om jeg stod igjen med medalje med en litt annen farge, innrømmet han.