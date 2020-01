Valencia-Barcelona 2-0

Barcelona tapte 0-2 borte mot Valencia lørdag ettermiddag. Søndag kan katalanerne bli passert av Real Madrid på tabelltoppen i La Liga.

Maximiliano «Maxi» Gómez var involvert i det meste som skjedde for hjemmelaget. Valencia fikk straffespark etter tolv minutter, men det svake forsøket til Gómez ble enkelt reddet av Marc-André ter Stegen.

Men lykken skulle snu for Valencia-spilleren. Like etter pause hamret han ballen via en uheldig Jordi Alba og i mål.

Men Gómez var ikke ferdig med å gjøre livet surt for Quique Setién og Barcelona. Med 13 minutter igjen av kampen satte han inn 2-0, et resultat som sto seg ut kampen.

Valencia avanserte til 5. plass etter seieren. Barcelona har 43 poeng og topper tabellen. Real Madrid har like mange poeng, men ligger bak på færre scorede mål. «Los Blancos» møter Real Valladolid søndag klokken 21.

Søndag skal også Martin Ødegaard og Real Sociedad i aksjon. Nordmannens lag møter Mallorca klokken 18.30. Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo.