Carlsens mulighet for turneringsseier avhenger av hvordan det går i partiet mellom turneringsleder Fabiano Caruana og Jan-Krzysztof Duda. Det var ikke avsluttet da Carlsen gikk fra bordet lørdag.

Foran nest siste parti i turneringen ledet Caruana med ett poeng på Carlsen.

Partiet mellom Carlsen og Artemjev endte etter 37 trekk. Nordmannen har nå spilt 119 langsjakkpartier på rad uten tap.

Til tross for at rekorden står var Carlsen en skuffet mann da han snakket med TV 2s sjakkstudio etter partiet. Han innrømmer at han er sliten og trenger en pause for å løfte spillet tilbake til det vante nivået etter et tungt Tata Steel Chess.

– Det er ikke mye å skrive hjem om. Jeg må være så ærlig. Jeg spilte veldig dårlig i starten. Selv om jeg fikk noen seire, føler jeg ikke at jeg gjorde noe spesielt i de partiene heller. Det har vært en lengre periode med langssjakk hvor det har vært dårlig. Det har vært litt energiløst. Jeg trenger en pause nå, rett og slett. Det har vært en lengre periode hvor jeg ikke har hatt så mye å vise til, sier Carlsen til TV 2.

Med Grenke Chess i april som neste post på programmet, kan Carlsen få hvilen han trenger.

Carlsen spilte med hvite brikker lørdag, og møter Wesley So med svarte brikker i søndag i turneringens siste parti. Caruana skal i aksjon mot Artemjev søndag.

Etter tre strake seire måtte Magnus Carlsen ta til takke med remis mot Duda fredag kveld, noe som betød at Caruana økte sammenlagtledelsen etter at han slo Vladislav Kovalev.

Carlsen innledet turneringen med sju strake remis før det ble tre seire på rappen. Fredag og lørdag ble det altså remis igjen. 29-åringen har vunnet storturneringen i Nederland hele sju ganger tidligere og er regjerende mester.

– Det er selvfølgelig skuffende at jeg ikke får noe mer ut av det. Det så lovende ut tidlig i midtspill, men det ble ikke noe mer ut av det. Enten spilte jeg for upresist eller så var det ikke noe der. Uansett skuffende, sier Carlsen.

