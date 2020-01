Spurs rotet bort seieren: – Mourinho er nok rasende

Southampton – Tottenham 1-1:

Artikkelen oppdateres!

Son Heung sendte Tottenham i ledelsen etter én times spill, men det var ikke nok til å sende Tottenham videre til neste runde av FA-cupen på bekostning av Southampton.

Tre minutter før slutt satt nemlig utligningsmålet for Southampton. Boufal Sofiane dukket opp i feltet og dundret ballen i mål bak en sjanseløs Hugo Lloris i Tottenhams mål.

Oppgjøret endte 1-1, og dermed må lagene ut i omkamp for å avgjøre hvem som går videre til neste runde av FA-cupen.

– Southampton spilte med sitt desidert beste lag og med maks styrke, og det er en måte å respektere denne turneringen på. Vi hadde absolutt ikke trengt en ekstra kamp nå, men vi må spille den. Begge lag hadde nok foretrukket å ikke spille omkamp. Alle lagene har et sterkt ønske om å vinne denne turneringen. Jeg tror neste runde det i neste runde vil være mange lag fra Premier League, sa Mourinho etter kampen, ifølge BBC.

Den tidligere Premier League-manageren Tony Pulis tror imidlertid José Mourinho er svært misfornøyd med resultatet etter at Tottenham rotet bort en 1-0-ledelse frem til det gjenstod tre minutter.

– For en strålende avslutning av Sofiane. Men Tottenham ga bort ballen for enkelt, og José Mourinho må nok være rasende på noen av sine spillere. De ga bort ballen for mange ganger, og tillot at Southampton overtok presset, sa BBC-ekspert og tidligere Stoke-trener, Tony Pulis, til BBC Radio Five Live.

Tottenham måtte se en scoring annullert etter VAR i lørdagens fjerde runde-oppgjør mot Southampton. I første omgang trodde Lo Celso at han hadde sendt Spurs i ledelsen, men VAR annullerte for offside på Son.

Omkamp for Newcastle

Newcastle fikk det uventet tøft i sitt møte mot Oxford fra League One. Oppgjøret på St. James Park endte målløst, og dermed må Steve Bruces menn ut i omkamp.

Burnley, som slo Manchester United 2-0 på Old Trafford i forrige serierunde i Premier Leage, fikk det adskillig tøffere mot Norwich i FA-cupen.

Norwich sendte Premier League-kollegaen hodestups ut av turneringen etter å ha vunnet 2-1 på Turf Moor.

Grant Hanley og Josip Drmić sendte Norwich i ledelsen 2-0 i henholdsvis det 53. og 57. spilleminutt, mens Erik Pieters satte inn Burnleys trøstemål kvarteret før slutt.