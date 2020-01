Politiet opplyser lørdag at de pågrepne er siktet for å ha smuglet narkotika til Europa og Nord-Afrika fra Karibia med yatcher. Det anslås at smuglernettverket har tjent over 50 millioner euro, eller nærmere en halv milliard kroner, på virksomheten.

Fredag fant politiet 1.040 kilo kokain pakket i enkilospakker i en rekke bager i da de slo til mot en adresse i havnebyen Astakos. To personer på 23 og 35 år ble pågrepet her.

Samtidig gjennomførte politiet razziaer mot tre leiligheter i hovedstaden Aten. Her ble seks personer pågrepet. I den ene leiligheten ble det funnet 394 gram kokain samt en kalasjnikov-rifle, to pistoler og ammunisjon.

Fredagens politioperasjon var et resultat av en seks måneder lang etterforskning som inkluderte samarbeid med USAs ambassade i Aten samt med politi i Albania og Spania.