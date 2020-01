I Hongkong er alle skolene stengt i to uker, og flyvninger og tog fra den kinesiske byen Wuhan er stanset etter virusutbruddet.

Lars Flesche Hellenes (20) bor og studerer i Hongkong. Han forteller at innbyggerne har fått råd om å ta forholdsregler for å unngå smitte.

– Vi skal bruke maske, vaske hendene og unngå store folkemengder, noe som er litt vanskelig siden dette er Hongkong, forteller Hellenes til TV 2 lørdag.

Han sier at folk virker usikre og at alle går rundt med masker.

– Er du redd?

– Jeg føler litt på det med tanke på tallene vi ser nå. Bare de siste to dagene har antallet smittede doblet seg, så man blir litt redd når man hører nyhetene. Det er mye usikkerhet, sier han.

Smittetallene stiger

Omkring 1400 mennesker oppgis nå å være smittet av det nye coronaviruset. Minst 41 er døde.

Kinas president Xi Jinping uttalte lørdag at landet står overfor en alvorlig situasjon. Samtidig mener han at landet kan beseire viruset.

– Så lenge vi har høy selvtillit, samarbeid, forebyggende tiltak og behandling, og detaljerte retningslinjer, skal vi definitivt være i stand til å vinne kampen, sa Xi på et møte i det kinesiske politbyråets stående komité lørdag, ifølge det statlige nyhetsbyrået Xinhua.

Stenger byer

I flere kinesiske byer er det innført reiseforbud, noe som påvirker over 50 millioner mennesker. Viruset har også spredd seg til flere nye land, blant annet Australia og Malaysia.

LUNSJ MED MASKE: En familie inntar et måltid på flyplassen i Hongkong lørdag. (AP Photo/Vincent Yu)

Feiringen av det nye året er avlyst i en rekke kinesiske byer. Lørdag er den første dagen i rottens år, og nyttårsfeiringen er en begivenhet hvor millioner av kineser reiser bort for å feire sammen med familien.

I Wuhan, byen hvor viruset først ble oppdaget, er hele transportsystemet stengt ned. Det forteller Kathleen Bell, som jobber i byen, til BBC.

– Fra midnatt er privatbiler forbudt i byen. Taxiene har også stanset, forteller Bell.

Store vestlige kjeder som McDonald's og Starbucks har stengt sine utsalg både i Wuhan og i nabobyene.

Følger situasjonen nøye

Nye undersøkelser av viruset forsterker mistanken om at smitten spres mellom mennesker, skriver Verdens helseorganisasjon (WHO) i en oppdatering fredag.

– Under tidligere utbrudd som skyldes coronavirus (MERS og SARS) har smittet mellom mennesker skjedd gjennom dråper, kontakt og forurensede gjenstander, noe som tyder på at smitten av 2019-nCoV kan overføres på lignende vis, uttaler WHO.