Northug mener dette bildet bør bekymre nordmennene

Det meste går russerens vei om dagen.

– Du tar veldig oftere riktige valg når du er i flytsonen. Man har til og med mer flaks i flytsonen. Per dags dato er han verdens beste herrelandslagsløper, slår Skinstad fast.

Landslagstrener Eirik Myhr Nossum er imponert over Bolsjunovs oppvisning.

– Hvordan vi skal slå ham? Det enkle svaret er at vi må gå fortere enn ham. Men det er ikke så enkelt. Han er verdens beste og mest komplette skiløper. I dag har vi fire løpere som er ca. like sterke som Bolsjunov, men han har et ess i ermet. Det er at han er bedre enn dem i en spurt. I VM i fjor «outsmarted» vi ham. Det må vi gjøre i VM neste år hvis vi er i samme situasjon, sier Nossum.

Skinstad håper Klæbo reiser seg før søndagens sprint.

– Han bør helst slå Bolsjunov i sprinten i morgen. Han tåler ikke å havne noe lenger bak før det er mer eller mindre kjørt, sier Skinstad.