Citroën er på ingen måte en storselger i Norge. De har aldri vært det, heller. Men særlig nå, med fokus på elbiler og ladbare hybrider, har det vært tunge kår for det litt sære, franske bilmerket.

De har riktignok C-Zero, Citroën sin variant av Mitsubishi i-miEV. Men den synger nå på absolutt siste verset.

I 2020 dukker det imidlertid opp flere ladbare modeller. Blant annet en helt elektrisk utgave av den kompakte, men likevel romslige flerbruksbilen Berlingo. Den er som kjent tilgjengelig både som personbil og varebil. Og i det europeiske markedet er begge varianter en betydelig salgssuksess.

Siden modellen så dagens lys tilbake i 1996, er det produsert over 3,3 millioner Berlingo!

Citroën selv er heller ikke beskjedne i sin markedsføring av denne modellen. Slagordet er: "Vi oppfant ikke familien, men bilen de trenger".

Da bør man levere varene ...

Vi har testet en velutstyrt utgave av nykommeren – og fikk noen interessante a-ha-opplevelser.

Testbilen har ikke firehjulsdrift, men er utstyrt med eget kjøreprogram for snø og nedkjøringsassistent (Hill Descent Control). Det fungerer godt.

Hva er dette?

Vi har altså fått hendene på den tredje generasjonen av Citroën Berlingo. Den kom på markedet i fjor – og har fått noen viktige oppgraderinger, både rent visuelt og i form av motorer, utstyr og bedre plass.

Testbilen heter BlueHDi 130 – og det betyr at den har en dieselmotor på 130 hk.

Den har også utstyrsnivå Shine, som gir deg tilgang til blant annet glasstak, head up-display, takrails, mørktonede bakruter, automatisk klimaanlegg og 8" stående touchskjerm, høyt plassert på dashbrodet.

I tillegg er testbilen utstyrt med ekstrautstyr som Grip Control med nedkjøringsassistent (Hill Descent Control), trådløs mobillader, ryggekamera, høy midtkonsoll med ekstra USB-kontakter for baksetene og nøkkelfri adgang og start. Dessuten har den XTR-pakke, som gir de tøffe "Airbump"-putene på siden, 17" alufelger og Orange dekorpakke.

Kort sagt: Denne bilen er godt spekket. Men samtidig er også mye av dette utstyret nødvendig for å være på nivå med konkurrentene.

På vanlig vei fungerer Berlingo fint, men det merkes at understellet er noe primitivt når underlaget blir dårlig.

Hvordan er den å kjøre?

På plass bak rattet, sitter du høyt og komfortabelt. Bilen har en diger frontrute, og du har god utsikt i alle retninger. Setene er komfortable.

Stort sett oppleves selve kjøreturen som behagelig. Men det merkes at understellet ikke er det beste, når humpene kommer litt tett. Og på norske vinterveier gjør de jo gjerne det. Da kan det smelle litt.

Stryringen er lett og tilpasset en bil som kan være smidig i parkeringshus og småveier. Det fungerer også helt fint på motorvei. Men du får ikke lyst å kjøre aktivt med denne bilen.

Romslig og praktisk bagasjerom, som kan deles opp i ulike etasjer med hyllen øverst.

Hvordan er plassen?

Det er imponerende god plass i Berlingo. Det er rette kanter fra A-stolpene og bakover. Det gir et svært så brukervennlig og romslig bagasjerom, på hele 641 liter. På testbilen er det også mulig å åpne bakruta, slik at du får tilgang til bagasjen uten å måtte åpne den digre bakluka. Det er ikke bare praktisk, men helt nødvendig. Bakluka er såpass stor at det av og til kan være vanskelig å åpne den.

I bagasjerommet er det også en plate som kan brukes til å dele opp rommet i to etasjer. Det fungerer også fint, og gjør at du lett får tak i det du trenger, bare ved å åpne bakruta.

Andre seterad består av tre like og adskilte seter. Det gir ekstremt god fleksibilitet. Alle sitter like godt, og i tillegg kan seteryggene legges ned individuelt, eller setene kan rett og slett tas ut. Ett og ett – eller alle tre.

Tilgangen er enkel og god også på smale parkeringsplasser, ettersom det er skyvedører til andre seterad. Dette er en praktisk detalj som mange raskt setter pris på.

Vi anbefaler en lys farge på Berlingo, slik at stylingdetaljene blir mer framtredende.

Finest utenpå eller inni?

Testbilen ser elegant og stilig ut, til å være en flerbruksbil. De orange detaljene og Airbumpene gjør at den skiller seg litt ut.

Fronten har også særpreg, med de smale LED-lyktene øverst, og hovedlysene under. Hovedlysene er imidlertid ikke hverken xenon eller LED - og gir ikke godt nok lys i mørket.

Med livlige farger i stoffsetene, skiller testbilen seg ut fra de fleste andre biler. Stort sett er det jo ganske trauste og ensfargede setetrekk på moderne biler. I Berlingo er det mer liv.

Den høye midtkonsollen foran, med den nye infotainmentskjermen høyt på dashbordet, fungerer godt. Opplevd kvalitet er imidlertid et godt stykke under en del av konkurrentene. Her er det mye plast. Rommene i midtkonsollen er romslige, men inneholder ikke koppholdere. Da må du bruke de som er plassert helt borti hjørnet på dashbordet. De er lengre unna, og dessuten ikke særlig gode til vanlige halvliter-flasker.

Dette kan være et ekte bruktbil-kupp

Det er lyst og trivelig i Berlingo. Stemningslyset i taket er en fin måte å hindre at det blir helt mørkt inne i bilen på kveldstid.

Går den bra?

Vi har testet flere biler med denne motoren, og da har de gjerne vært pigge. Det er imidlertid ikke tilfelle med Berlingo. Bilen veier 1,4 tonn. Det bidrar til at du trenger 11 sekunder på sprinten, eller skal vi si luntingen, fra 0 til 100 km/t.

Så er det naturligvis ikke sportsbil man tenker på når man kjøper Berlingo. Og det skal sies at effekten er helt ok til vanlig bruk. Men uten at vi har testet den, vil vi tro at bilen kan oppleves ganske tung og lat hvis du velger utgaven med 110 hk.

Citroën C3 Hybrid Air: Den kan gå på luft

… og konklusjonen er?

Dette er egentlig en bil som fortjener å bli oppdaget av flere. Den er nemlig imponerende smart – med en masse praktiske løsninger. I tillegg er den romslig.

Men i dagens nybilmarked, får testbilen det likevel tøft. Startprisen er 375.000 kroner med Shine-utstyrsnivå, og med det vi vil kalle nødvendig ekstrautstyr bikker den 400.000 kroner.

Det er ikke dyrt, isolert sett. Men det er en rekke elbiler som nok kommer til å stjele kunder fra Berlingo. I alle fall fram til Berlingo selv blir ladbar. Det skjer først i form av varebilen, men også personbilen skal etterhvert bli tilgjengelig på strøm.

Berlingo blir også elektrisk. Først som varebil, men etterhvert skal også personbilen gå på strøm. Da kan dette bli en riktig så interessant familiebil.

Citroen Berling HDi 130 Motor: Diesel Effekt: 130 hk / 300 Nm Forbruk: 0,40 l/mil 0-100 km/t: 11 sek. Toppfart: 184 km/t Bagasjerom: 641 / 912 liter Lengde x bredde x høyde: 330 x 181 x 211 cm Vekt: 1,4 tonn Pris: 416.500 kroner

