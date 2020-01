Norge tok andreplassen i Pokljuka: – Fantastisk skyting!

Det opplyser landslagslege Lars Kolsrud til VG.

– Hun får litt feber når hun skal i aktivitet, og da er det ingen vits i å gå noe renn. Nå reiser hun hjem og får litt hvile, så får vi se om det er nok eller om hun skal få ytterligere behandling til uken, sier Kolsrud.

Eckhoff gikk 15-kilometeren fredag og ble nummer 18 etter tre tilleggsminutter.

– Jeg har slitt litt med lungene i det siste. Og når lungene ikke er 100 prosent, er ikke jeg 100 prosent. Jeg må legge meg på senga og gjøre alt jeg kan for å bli bra igjen, sa Eckhoff da.

Hun leder verdenscupen sammenlagt med 47 poengs margin til italieneren Dorothea Wierer. Dermed mister hun teten dersom Wierer blir blant de tre beste på søndagens fellesstart.

Sjåstad Christiansen med solid VM-søknad: – Fulgte du med, Johannes?

Vetle Sjåstad Christiansen la tidligere lørdag inn en særdeles sterk søknad om å få gå parstafetten i VM med to solide etapper i «generalprøven» i Pokljuka.

Christiansen var høyt oppe etter å ha levert det han trodde var hans nest beste løp for sesongen. Han vil ikke la Norges fremste skiskytter og regjerende verdensmester i øvelsen, Johannes Thingnes Bø, få VM-parstafetten uten kamp.

– Altså jeg mener jo at dette er den øvelsen jeg er best i. Men så har vi Johannes, som kanskje er enda bedre. Men jeg har selvfølgelig veldig lyst til å gå single-mixed. Jeg har veldig gode erfaringer med det, sa Christiansen til NTB.

– Jeg får ta en prat med Sigfried (Mazet) og Egil (Kristiansen), og hvis ikke det fungerer, så har jeg hørt at det går an å leie inn et PR-byrå for å bli valgt, fortsatte han spøkefullt.

God

Det skal nevnes at Christiansen og lagvenninnen Karoline Knotten endte på 10.-plass på parstafetten i slovenske Pokljuka. Men Geilo-mannens innsats var fenomenal, og han sendte Knotten ut i front på begge hennes etapper.

Christiansen håper han skremte Thingnes Bø en smule med sin imponerende innsats.

– Jeg kommer til å gå innom rommet til Johannes og banke på og spørre om han fulgte med.

Parstafetten er rett og slett blitt en favorittøvelse for 27-åringen.

– Jeg er jo mer en sprintertype enn en 20 kilometer-type. Korte, knallharde runder med ganske stort trykk på skytingen – jeg elsker det, rett og slett.

Lett valg

I VM i Antholz i februar kommer parstafetten midt i mesterskapet, og dagen etter herrenes 20-kilometer. Totalbelastningen kan dermed spille en rolle. Det er ikke helt utenkelig at gullfavoritten Thingnes Bø vil stå over en øvelse.

– Først og fremst blir det jo et bikkjeslagsmål om å få gå den normalen. Vi er en del løpere bak Johannes som har gjort det ganske jevnt bra. Så vi får se sa Christiansen.

– Hvis du fikk velge, ville du stått over normaldistansen for å gå parstafetten, spurte VGs journalist.

– Ja, ti av ti dager i uka.

(©NTB/TV 2)