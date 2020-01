– I familierådet vårt har kona dobbeltstemme, og nå ønsker også de to guttene å være med på å bestemme, så jeg ligger litt dårlig an. Men jeg ønsker jo også å være en god far.

– Jeg har produsert unormalt mange unger til å være toppidrettsutøver, og da blir ikke hverdagen enkel. Om det blir OL vet jeg ikke nå. Det eneste som er sikkert er at jeg er tilbake her i Oberstdorf til neste år. Jeg legger ikke skjul på at i min situasjon og i min alder er mesterskap det viktigste, forklarer Martin Johnsrud Sundby.

– Dette sier seg jo litt selv, kombinasjonen tre små barn og toppidrett på dette nivået er krevende. Men langrenn er jo det morsomste jeg vet å drive med.

– Og din kone vil kanskje si at det har du drevet med lenge?

– Ja, det vil hun nok si. Og det kan også hende at jeg selv sier det.

Det er over en måned siden han sist stilte til start i verdenscupen. Da brøt han. Lørdag gikk han inn til en oppløftende 4. plass på 30 kilometer med skibytte.

FOREBYGGENDE ARBEID: Martin Johnsrud Sundby har styrket rygg- og magemuskulatur.

– Ja, etter å ha ligget "brakk" i seks uker, så derfor er det godkjent. Jeg er jo ikke kjent for å juble for fjerdeplasser, men dette var jeg fornøyd med. Det viktigste for meg nå er at ryggen fungerer og tåler en slik belastning for denne 30 kilometeren.

STERK: Martin Johnsrud Sundby har brukt mer tid i styrkerommet etter ryggplagene.

35-åringen har denne vinteren slitt med vond rygg. For å bli bra igjen har han måttet trene tre halvtimes økter daglig for å styrke rygg og mage.

– Du gikk kanskje underveis og kjente etter om ryggsmertene skulle komme?

– Åhh ja. Det er klart det ligger i bakhodet. Når kommer det? Når kommer det? Når kommer det? Så kom det ikke - og det var godt. Selv om det ble kjørt hardt på den klassiske delen kjente jeg ingenting. Det var en stor lettelse, forteller han.