Omtales som Storbritannias verste voldtektsmann – tok klokker, pass og telefoner som suvenirer

LIVSTID: 36-åringen må sone minst 30 år i fengsel for overgrepene han begikk i studenthybelen sin i Manchester. Foto: Ho

Etter at 36-åringen ble dømt til minimum 30 år fengsel for å ha lokket med seg, dopet ned og voldtatt over hundre menn har en rekke andre anklaget han for voldtekt.