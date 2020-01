Johannes Høsflot Klæbo og Emil Iversen valgte å bryte etter klassisk-delen på 30 km med skibytte i prøve-VM i Oberstdorf lørdag.

Klæbo ligger på 2. plass i verdenscupsammendraget, men avstanden frem til Alexander Bolsjunov begynner å bli faretruende stor. Han lå 159 poeng bak russeren før dagens renn. Nå ligger han 299 poeng bak.

Klæbo ristet på hodet da han valgte å gi seg. Han vet ikke hva som skjedde.

– Kroppen var helt død i dag. Det er ingenting som funker. Det gikk greit på den første runden, men så kjente jeg at det ikke var noe som fungerte, sier han til TV 2.

– Jeg blir gått fra av alle mann, og kjente at jeg skulle slite med å bli nummer 40. Da er det lite vits i å fullføre. I stedet begynte jeg å tenke på det som skal skje i morgen. Det er kjipt å stå av et skirenn. Det sitter fryktelig langt inne for meg, men i dag følte jeg ikke at jeg hadde et annet valg når det ble som det ble, fortsetter Klæbo.

Fire nordmenn i topp fem

Skistjernen er ikke spesielt optimistisk med tanke på søndagens sprint.

– Det må skje noe drastisk over natten om det skal bli en bra dag i morgen.

Bolsjunov vant rennet foran Simen Hegstad Krüger, Sjur Røthe, Martin Johnrud Sundby og Hans Christer Holund.

Klæbo innrømmer at det blir vanskelig å hamle opp med russeren i verdenscupen sammenlagt.

– Det begynner å se mørkt ut. Han går fryktelig fort, sier han.

– Et helvetes føre

Den abdiserte skikongen Petter Northug forteller at han aldri har brutt et skirenn. Northug mener det kun er én grunn til at Klæbo trakk seg halvveis.

– Han gjør det for at han skal vinne i morgen. Klæbo må ta mange poeng i morgen. Han tapte 130-140 poeng i dag. Bolsjunov har lagt press på Klæbo, sier Northug.

Mosbyggen tror det kun er snakk om én dårlig dag.

– Jeg håper det, for han så sprek ut forrige helg. Det var jo også et helvetes føre. Han hintet frempå at det kunne ha noe med skiene å gjøre, uten at han sa det direkte. Det var mange som slet med kladding når de gikk utenfor sporet, sier Northug.

Før sesongen var det Klæbo og Iversen som ble trukket frem som sammenlagtkandidater av landslagstrener Eirik Myhr Nossum. Iversen mistet muligheten da han måtte trekke seg fra Tour de Ski med sykdom. Siden har trønderen slitt.

– Iversen er ikke i form. Det vises tydelig nå etter to helger på rad hvor det ikke fungerer. Han må prøve å finne tilbake til godflyten han hadde før jul og kanskje droppe noen konkurranser. Han rekker å hente seg inn til Ski Tour 2020 på hjemmebane. Det må være hans ene plan nå, er Northugs råd.