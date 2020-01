Interessen er skyhøy når Volvo nå har åpnet opp for bestilinger av sin første elbil. XC40 Recharge heter den og har i starten ikke så mange konkurrenter.

Den er større enn de kompakte crossoverne i klassen, samtidig som den er mindre enn SUV-trekløveret Audi e-tron, Mercedes EQC og Jaguar I-Pace.

Volvoen kommer med 4x4, høyt utstyrsnivå og rekkevidde som Volvo så langt nøyer seg med å beskrive som "over 400 kilometer". I tillegg har den en prislapp som tydelig viser at Volvo legger seg i premiumdelen av markedet: Fra 490.000 kroner.

Prisen ser ikke ut til å bekymre norske kjøpere i veldig stor grad, men i hjemlandet Sverige er det verre. Der starter nemlig bilen på solide 690.000 svenske kroner, eller rundt 650.000 omregnet til norske kroner.

Kan koste 830.000 kroner

Den prisen har vakt stor oppsikt. XC40 Recharge legger seg for eksempel 40.000 kroner over søstermodellen Polestar 2, som blant annet har lengre rekkevidde. Noe av forklaringen på det er at Volvoen er svært godt utstyrt i utgangspunktet. Men likevel er det fullt mulig å bruke en god del ekstra penger på utstyr.

Nettsiden Teknikens Värld er en av dem som har skrevet om XC40-prisen. De har også sjekket hva du kan komme opp i, hvis du drar på med mye utstyr. Her er deres konklusjon:

Innan du klickar hem en XC40 P8 AWD Recharge för 830 000 kronor, jo den kan bli så dyr med all utrustning inkluderad, kan det vara klokt att titta på Polestar 2 som i stora drag är samma bil, men med 47 mils räckvidd i stället för Volvons 40 mil. Polestar 2 är dessutom två tiondelar snabbare från 0-100 km/h (4,7 s).

Kan trekke henger – mange elbil-eiere får likevel problemer

XC40 bygges på en Volvo-plattform som heter CMA: Den er forberedt for elbil helt fra starten, det er ikke storbilplattformen til Volvo som heter SPA.

Sparsomme med opplysninger

– En viktig del av forklaringen på prisforskjellen mellom Sverige og Norge er at vi ikke har moms på elbiler, det har svenskene. I tillegg handler det naturligvis om hva Volvo mener er "riktig" pris i ulike markeder. Der står de jo helt fritt til å prise som de vil. Norge blir også et viktig markedet i starten. De skal selge mange flere eksemplarer av bilen her hjemme, enn de skal i Sverige, sier Brooms redaksjonssjef Vegard Møller Johnsen.

Rent bortsett fra at vi nå vet pris og utstyrsnivå på bilen, er Volvo ganske sparsomme med konkrete opplysninger. De har for eksempel ikke gått ut med når produksjonen offisielt er i gang og når bilen lanseres. Det eneste vi vet om leveringer er at det blir mot slutten av året.

Rekkevidden er altså heller ikke kommunisert veldig konkret. Det kan naturligvis skyldes at de fortsatt jobber med fintuningen her. Tallet for Polestar 2 er offisielt 470 kilometer. Det vil overraske om ikke Volvoen er nærmere det, enn 400 kilometer.

CMA: Slik startet Volvos elektriske satsing

Slik ser det ut innvendig, her er også det meste som i de fossile utgavene av bilen.

Lade opptil 150 kW

Ellers vet vi at den elektriske XC40-en har to motorer, en foran og en bak, og kommer med AWD (firehjulsdrift) som standard. De to motorene gir en samlet effekt på 408 hestekrefter og et dreiemoment på 660 Nm. Bilen går fra 0 – 100 km/t på 4,9 sekunder. Det blir mulig å bestille XC40 Recharge med tilhengerfeste og tillatt tilhengervekt er 1.500 kilo.

XC40 har mulighet for AC-lading opptil 11 kW og DC-lading opptil 150 kW. Med en hurtiglader kan batteriet lades til 80 prosent kapasitet på 40 minutter. Bilen leveres med Type 2-ladekabler og Volvo vil tilby en fastmontert vegglader som ekstrautstyr. Via appen kan man også styre når bilen skal lades.

Standard utstyrsnivå tilsvarer R-design, som er et høyt utstyrsnivå i Volvo-sammenheng. Her er blant annet sportsseter, parkeringssensorer, takrails, oppvarmet ratt og seter foran og bak, high performance lydanlegg og adaptiv cruisekontroll standard. XC40 har en bakkeklaring på 17,5 centimeter.

Debuterer snart i Norge, les mer om Polestar 2 her:

En liten frunk foran, det er ett tegn på at Volvo har tatt overgangen til elbil på alvor.

Nytt infotainmentsystem

Med egenvekt på 2.150 kilo, veier Recharge-modellen rundt 500 kilo mer enn "vanlig" XC40. Volvo sier selv at XC40 Recharge skal bli en av de sikreste bilene deres noensinne, det sier ikke rent lite.

Bagasjerommet er på 413 liter, i tillegg til et lite rom under gulvet. I tillegg er det 31 liters oppbevaringsrom i den såkalte frunken, foran.

Bilen skal kunne oppdateres over nettet, kunden behøver altså ikke oppsøke Volvo-verksted for å gjøre dette. Volvo har utviklet nytt infotainmentsystem sammen med Google. Dette omfatter blant annet Google Maps, Assistent og Play. Selve skjermen er også oppdatert i forhold til brukervennlighet.

LES MER: Her er XC40 Recharge i Norge, lenge før tiden

Se video av Volvo XC40 Recharge under: