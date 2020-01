Skaden på Marcus Rashford har skapt hodebry for Ole Gunnar Solskjær. Manchester United trenger en spiss, og Sky Sports skriver nå at rødtrøyene ser på flere aktuelle spillere. Blant dem skal Odion Ighalo og Islam Slimani være. Ighalo har en fortid i Premier League med Watford, men holder nå til i den kinesiske klubben Shanghai Shenhua. Slimani er på lån i Monaco fra Leicester.



Uniteds samtaler med Sporting om Bruno Fernandes har enda ikke resultert i enighet om en overgang.

Guardian skriver at det går mot slutten på overgangssagaen rundt Christian Eriksen. Dansken kommer angivelig til å dra til Milano neste uke for medisinske tester før han signerer for Inter. Overgangen vil koste rundt 20 millioner kroner. Sky Sports skriver at Eriksen vil tjene drøyt 3,8 millioner kroner i uken.

Tottenhams jakt på Krzysztof Piatek kan strekke seg helt frem til slutten av overgangsvinduet. Daily Star skriver at Spurs ønsker å låne spissen, mens AC Milan vil selge. Også Aston Villa og West Ham er interesserte.

Arsenal nærmer seg Flamengo-forsvareren Pablo Mari, skriver Mirror.

Talksport refererer til RMC Sports, som melder at Arsenal er i samtaler med Atlético Madrid om Thomas Lemar. Franskmannen har ikke svart til forventningene hos La Liga-giganten.

Daily Mail skriver at Barcelona vurderer Olivier Giroud som en mulig forsterkning før overgangsvinduet stenger.

Calciomercato skriver at Roma er interesserte i å kjøpe Martin Ødegaards lagkamerat i Real Sociedad, Adnan Januzaj.

L'Equipe skriver at Bacary Sagna er på vei tilbake til Frankrike. Avisen melder at 36-åringen med en fortid i Arsenal og Manchester City skriver under for Nantes etter at kontrakten med Montreal Impact løp ut.