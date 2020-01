Tok X Games-sølv med nytt triks: – Fy faen, den satt

IMPONERTE: Birk Ruud viste frem en triple cork 1800 i natt. Foto: Fredrik Hagen

Friskiutøveren Birk Ruud tok sølv i big air i X Games natt til lørdag til tross for at han leverte et triks som aldri har vært gjort i en konkurranse tidligere.