Se video av Braut Haalands siste stunt over!

Dortmund – Köln 5-1:

Med scoring i snitt hvert ellevte minutt så langt i Dortmund-karrieren, er Erling Braut Haaland blant de heteste spillerne i fotballverden så langt i 2020.

I STORFORM: TV 2 møtte Alfie Haaland under og etter sønnens hjemmedebut.

Bryne-gutten på 19 pryder de fleste avisforsider, sosiale medier-kontoer og internettportaler etter vanvittige fem mål på to kamper i den gul-svarte Dortmund-drakten. Det har ingen debutant gjort før ham i tysk toppfotball.

Ingen tviler på at valget av klubb har vært genialt for en målkåt jærbu.

Erling Braut Haaland selv ble skjermet av klubben og fikk ikke prate med pressen etter gårsdagens scoringsfest på Signal Iduna Park.

– Fint, dette, var det eneste en glisende Braut Haaland fikk si til TV 2 på vei inn i garderoben.

Noen timer senere dukket han likevel opp midt under intervjuet TV 2 gjorde med faren Alfie.

– Det var spesielt, selvfølgelig. Og veldig kjekt. Klart, han har spilt to kamper og gjort fem mål, så er det utrolig "gildt", rekker pappa Alfie Haaland å si før TV 2s utsendte får en finger på skulderen og intervjuet blir avbrutt av en sprudlende Haaland jr.

– Det er lov å tulle litt på en dag som denne, Alfie?

– Ja, det var utrolig bra. Vi koser oss, vi, sier Alfie med et smil og ler til sønnen.

Forsidemat: Bild topper med Erling Braut Haaland lørdag.

– Hva kan du si om det andre målet?

– Jeg trodde han skulle legge inn, men han klarte å legge den på mål fra nesten død vinkel. Det var imponerende. Han har kommet godt i gang. Det er det viktigste å score mange mål når man er spiss.

– Han har ikke lært det fra deg?

– Jeg har aldri vært så langt oppi banen selv, så han har det ikke fra meg, nei, he-he.

Nå håper Halaand-klanen at den enorme innledningen i Dortmund skal sikre at sønnen spiller fra start fremover.

– Han har et litt halvdårlig grunnlag, men har fått en veldig god inntreden i et godt lag. Nå håper vi at han skal få spille mer fra start fremover.